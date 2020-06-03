Вице-премьер правительства нацсогласия Ливии прибыл в Москву

03.06.2020, 12:16, Новости дня

Заместитель главы президентского совета, вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг прилетел в Москву, чтобы принять участие в переговорах в российском МИДе.

От заявлений и комментариев в преддверии встречи Майтиг воздержался, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что перемирие в Ливии окончательно сорвано, ситуация в стране продолжает деградировать.

Напомним, еще недавно казалось, что ливийский фельдмаршал Хафтар в шаге от окончательной победы над своими противниками. Ему помогали арабы, Франция, РФ и даже США. Однако стоило в этот конфликт вмешаться Турции – и теперь создается впечатление, что Хафтар находится на грани тотального поражения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Турция добилась таких успехов и что Эрдоган хочет от Ливии.