 

Вице-премьер правительства нацсогласия Ливии прибыл в Москву

03.06.2020, 12:16, Новости дня

Заместитель главы президентского совета, вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг прилетел в Москву, чтобы принять участие в переговорах в российском МИДе.

От заявлений и комментариев в преддверии встречи Майтиг воздержался, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что перемирие в Ливии окончательно сорвано, ситуация в стране продолжает деградировать.

Напомним, еще недавно казалось, что ливийский фельдмаршал Хафтар в шаге от окончательной победы над своими противниками. Ему помогали арабы, Франция, РФ и даже США. Однако стоило в этот конфликт вмешаться Турции – и теперь создается впечатление, что Хафтар находится на грани тотального поражения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Турция добилась таких успехов и что Эрдоган хочет от Ливии.



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