В ЛНР русский язык признали единственным государственным

03.06.2020, 12:16, Новости дня

Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики внес поправки в конституцию ЛНР, которые закрепляют статус русского языка как единственного государственного в республике.

До настоящего времени в ЛНР государственными языками являлись русский и украинский. Изменения в конституцию были внесены на очередном заседании Народного совета в среду, передает РИА «Новости».

За закрепление русского языка как единственного государственного проголосовали 42 депутата, один воздержался. Изменения вступят в силу после подписания главой ЛНР и публикации на сайте парламента.

В марте парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики внес поправки в конституцию ДНР о признании русского языка единственным государственным.

Напомним, в июле глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что жители Донбасса могут получить права на использование русского языка.