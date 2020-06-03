 

В ЛНР русский язык признали единственным государственным

03.06.2020, 12:16, Новости дня

Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики внес поправки в конституцию ЛНР, которые закрепляют статус русского языка как единственного государственного в республике.

До настоящего времени в ЛНР государственными языками являлись русский и украинский. Изменения в конституцию были внесены на очередном заседании Народного совета в среду, передает РИА «Новости». 

За закрепление русского языка как единственного государственного проголосовали 42 депутата, один воздержался. Изменения вступят в силу после подписания главой ЛНР и публикации на сайте парламента.

В марте парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики внес поправки в конституцию ДНР о признании русского языка единственным государственным. 

Напомним, в июле глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что жители Донбасса могут получить права на использование русского языка.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / В городах США введен комендантский час в связи с продолжением протестов

30.03 / Число выздоровевших от коронавируса в Подмосковье выросло до 14 человек

03.05 / В России за сутки выявили свыше 10,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19

01.05 / Число вирус-положительных в Китае сократилось до 599 человек

02.06 / Рынок СПГ уверенно преодолевает кризис

01.04 / В украинских аптеках исчез антималярийный препарат Plaquenil. Ранее некоторые страны заявили о его эффективности при COVID-19

20.05 / Лестничные марши обрушились в доме под Саратовом

09.04 / Российская семья спряталась от коронавируса в лесу

27.05 / Суд Киева признал противоправными слова главы Института нацпамяти о дивизии СС “Галичина” и обязал их не распространять

22.05 / Нефть подешевела на новостях из Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска