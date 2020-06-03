Байден победил на праймериз в большинстве штатов
03.06.2020, 12:15, Новости дня
Бывший вице-президент Джо Байден, который движется к выдвижению кандидатом в президенты от Демократической партии, победил на праймериз в семи штатах, включая Мэриленд, Монтану, Нью-Мексико и Южную Дакоту, получив в свой актив новых делегатов партийного съезда.
Во вторник праймериз прошли в восьми штатах и округе Колумбия.
Мэриленд, который отправляет на съезд 96 делегатов, еще больше приближает Байдена к заветному числу в 1991 делегат, которое ему нужно получить, чтобы гарантировать выдвижение официальным кандидатом от партии. При этом ни один другой кандидат, которые по-прежнему включаются в бюллетени, не приближается к 15-процентному порогу, который нужно преодолеть, чтобы получить делегатов в свою копилку.
Южная Дакота отправляет на съезд 16 делегатов. На кону в Нью-Мексико – 34 делегата.
Ранее во вторник Байден победил в Индиане, Пенсильвании и Род-Айленде.
Результаты из Айдахо и округа Колумбия пока не поступили.
Тем временем у республиканцев президент Дональд Трамп ведет кампанию без конкурентов.
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Русская служба «Голоса Америки»
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