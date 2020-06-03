Буш-младший выразил тревогу по поводу «несправедливости» в Америке
03.06.2020, 12:15, Новости дня
На фоне событий после смерти Джорджа Флойда экс-президент США Джордж Буш-младший заявил, что он и его жена Лора «встревожены несправедливостью и страхом, которые душат страну».
По словам четы Бушей, им казалось, что сейчас не их время высказываться, а что, скорее, им следует прислушиваться.
«Вопиющим провалом остается то, что многие афроамериканцы, особенно молодые афроамериканские мужчины, подвергаются преследованиям и угрозам в собственной стране», – говорится в заявлении Бушей.
Экс-президент и бывшая первая леди заявили, что считают мирные марши благом для страны.
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Русская служба «Голоса Америки»
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