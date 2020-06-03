Ибупрофен протестируют в лечении пациентов с COVID-19

03.06.2020, 12:15, Разное



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В рамках рандомизированного исследования под названием Liberate половина пациентов, которые проходят лечение в стационаре, будет получать ибупрофен в дополнение к стандартной терапии. Предполагается, что в эксперименте будут участвовать не менее 230 добровольцев. Ранее исследования на животных показали, что ибупрофен может лечить острый респираторный дистресс-синдром — одно из осложнений тяжелого коронавируса, сообщает BBC.

Медики отмечают, что в исследовании будут использоваться не обычные таблетки ибупрофена, которые продаются в аптеке, а специальная лекарственная формула, которая применяется в виде липидных капсул при артрите.

В начале пандемии у медиков были опасения, что ибупрофен может быть небезопасен для пациентов с легкой формой COVID-19. Опасения усилились твита министра здравоохранения Франции Оливера Верана (Oliver Veran) о том, что прием нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен, может усугубить инфекцию, и рекомендовал принимать парацетамол. Однако позже Комиссия по лекарственным средствам для человека (Commission on Human Medicines) пришла к выводу, что ибупрофен, также как и парацетамол, безопасны при симптомах коронавируса. Она этих лекарства могут снизить температуру и облегчить состояние больного.

Тем не менее, Национальная служба здравоохранения Великобритании (United Kingdom National Health Service) рекомендует при появлении легких симптомов коронавируса (температура, слабость, ломота) сначала принимать парацетамол, поскольку он имеет меньше побочных эффектов и более безопасен для большинства людей. В частности, ибупрофен противопоказан для людей с язвой желудка.