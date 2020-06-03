Ростуризм решил запустить более 20 новых направлений для отдыха по стране

03.06.2020, 12:08, Новости дня

Туроператоры совместно с Ростуризмом собираются запустить более 20 новых чартерных направлений для путешествий внутри страны, сообщила советник главы Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

«Ростуризм сформировал для себя чуть больше 20 туристических направлений, которые пока не находятся в топ-листе. Мы считаем, что для безопасности путешествий и для более равномерного распределения спроса по всей стране нужно познакомить туристов с возможностью отдыха в разных местах страны», – цитирует РИА «Новости» Лысенкову.

Так, на новых направлениях туроператоры запустят чартерные программы, которые «позволят запустить доступные виды отдыха с пакетными турами, где есть транспортные услуги, проживание, экскурсионные программы, упакованные в выгодную цену», добавила она.

По словам Лысенковой, в РФ есть прекрасные точки притяжения, водные артерии, которые могут быть «морезаменителем» для российских туристов.

«В этом случае чартерные программы, как инструмент, очень эффективно работают в открытии новых регионов. Мы сейчас со всеми лидирующими туроператорами, которые раньше работали на выездном рынке, договариваемся, чтобы каждый из них взял себе альтернативное направление по России, кроме Крыма и Краснодарского края», – отметила советник главы агентства.

Также она отметила, что около половины регионов РФ в разной степени начали снимать ограничительные меры и открываться для туристов.

«Кто-то открыл все санатории, кто-то открыл гостиницы, но еще не открыты объекты развлечения или музейные объекты показа. Где-то объекты открываются, но с ограничениями», – сказала она.

Лысенкова добавила, что решения принимаются с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, готовности медицинской системы и запуска бизнеса.

Кроме того, представитель ведомства напомнила, что портал Russia.Travel с июня начал публиковать информацию о том, как и когда можно будет перемещаться туристам в каждом регионе страны.

Ранее глава Ростуризма заявила, что пока предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире нет, так как во многих странах ситуация остается сложной.