Задержанный в Крыму украинский военный арестован

03.06.2020, 12:08, Новости дня

Киевский районный суд Симферополя арестовал украинского военного Евгения Добринского, задержанного во вторник при попытке перейти российскую границу в состоянии алкогольного опьянения.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Добринскому сроком на 30 суток – до 1 июля», – сказала судья Валентина Камынина, передает ТАСС.

Адвокат Ислям Велиляев сообщил, что защита Добринского намерена подать апелляцию в установленный законом срок.

В отношении Добринского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации»). По этой статье грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Во вторник в пресс-службе ФСБ сообщили, что пограничники в Крыму задержали украинского военного, нарушившего российскую госграницу. Сообщалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения и при досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком.

Сам Добринский признал, что добровольно перешел границу и находился в состоянии алкогольного опьянения. Он также сообщил, что является военнослужащим 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Он находился в трехмесячной командировке на границе с Крымом на охране железнодорожного моста и дамбы.

Однако командование десантно-штурмовых войск ВС Украины назвало инцидент с задержанием в Крыму украинского военного «частью российской кампании по дискредитации ВСУ».