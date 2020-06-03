 

В ВОЗ отметили снижение индекса распространения коронавируса в России

03.06.2020, 12:08, Новости дня

В РФ и Москве, в частности, наблюдается снижение индекса распространения коронавирусной инфекции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Вуйнович в ходе онлайн брифинга Европейского регионального бюро ВОЗ, что специалисты организации видят «хорошее снижение, хотя медленное, индекса инфекции в РФ и в Москве, пока не на том уровне, на котором все ожидали, но оно появляется», передает РИА «Новости».

В свою очередь директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация благодарна России, а также Германии, Великобритании и Польше за вклад в оперативную работу по борьбе с коронавирусом, в частности «за предоставление бригад по оказанию медицинских услуг, мобильных лабораторий и специалистов».

Ранее Клюге заявил, что существует явная угроза повторного всплеска COVID-19: если вирус не купировать, он может стать разрушительным.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 8 тыс. 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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