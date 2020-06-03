Spiegel – концерну Volkswagen грозит новая порция миллиардных штрафов в США

03.06.2020, 12:06, Новости дня

«Дизельный скандал» для концерна Volkswagen считался завершённым, однако теперь автопроизводителю снова грозят миллиардные штрафы, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Несмотря на уже достигнутое мировое соглашение и более €30 млрд, потраченных на выплаты компенсаций, апелляционный суд в США разрешил двум округам в штатах Юта и Флорида требовать с Volkswagen уплаты новых штрафов.



Reuters

Для концерна Volkswagen дизельный скандал не заканчивается: ему снова грозят миллиардные штрафы в США, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Volkswagen уже потерпел жёсткое юридическое поражение в так называемом дизельгейте. В понедельник апелляционный суд постановил, что, несмотря на мировое соглашение, концерн должен заплатить дополнительные штрафы двум округам в штатах Флорида и Юта.

Ранее Volkswagen уже был привлечён к ответственности за оборудование, выдававшее ложные данные по выбросам выхлопных газов, на уровне государственного закона США о сохранении чистоты воздуха, напоминает издание. Тем не менее теперь принято решение о том, что региональные власти могут вводить в отношении компании дальнейшие санкции. Если с этим согласится и Верховный суд, немецкому концерну грозят новые высокие штрафы.

По словам судей, они понимают, что их решение может привести к «ошеломляющим трудностям» для Volkswagen. В концерне заявили, что планируют активно защищаться против подобного решения и при необходимости доведут дело до высшей инстанции.

Как напоминает немецкий журнал, в сентябре 2015 года Volkswagen признался в масштабном манипулировании данными по выбросам вредных газов в атмосферу. Скандал уже обошёлся концерну в сумму, превышающую €30 млрд. Большая часть этих средств была потрачена на уплату штрафов и компенсаций в США.

Из-за дизельного скандала на Volkswagen подали в суд власти двух округов во Флориде и в Юте. Если их иски будут удовлетворены, с автопроизводителя могут потребовать компенсации на миллиардную сумму. По данным одного из американских судей, занимавшихся этим делом в 2018 году, размер штрафа в этом случае может составить по каждому из штатов до $11,2 миллиардов в год.

Иски поданы не только против американской дочерней фирмы Volkswagen, но и против принадлежащих концерну производителей Audi и Porsche, в которых также было установлено оборудование, занижавшее показатели по выбросам вредных газов в атмосферу.

Кроме того, среди обвиняемых американскими округами оказался немецкий поставщик, компания Bosch, которая предоставляла программное обеспечение, манипулировавшее данными, и уже также договорилась с истцами в США до дорого обошедшегося ей мирового соглашения.

Как отмечает немецкий журнал, для Volkswagen дизельный скандал в США считался завершённым. Концерн признал свою вину перед судом, после чего против него не только ввели непомерные санкции, но и обязали выплатить миллиардный штраф за противоправные действия.

В отношении нескольких предположительно ответственных лиц, в том числе бывшего главы концерна Мартина Винтеркорна, в органах американской юстиции были выданы заявления о совершённом преступлении и ордеры на арест. Два бывших сотрудника Volkswagen уже были приговорены к многолетнему заключению под стражу и высоким денежным штрафам, подчёркивает Der Spiegel.