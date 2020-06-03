Sky – в ответ на «спорный» китайский закон Джонсон обещает принять 3 млн гонконгцев

03.06.2020, 12:06, Новости дня

Британский премьер остерёг китайские власти от принятия закона о безопасности в Гонконге. В противном случае, по его словам, почти 3 миллионов жителей города получат возможность неограниченное время работать и жить в Соединённом Королевстве, пишет Sky News. Это предложение Бориса Джонсона может обострить и без того непростые отношения между Лондоном и Пекином, считает телеканал.



Reuters

Если Китай введёт «спорный» закон о национальной безопасности в Гонконге, почти 3 миллионов жителей города получат возможность неограниченное время работать и жить в Соединённом Королевстве. С таким обещанием выступил Борис Джонсон, передаёт Sky News.

Премьер-министр назвал потенциальный шаг «одним из крупнейших изменений в визовой системе» Великобритании. Кроме того, эта инициатива является значительным усилением протеста Лондона против планов Пекина, обращает внимание телеканал.

Ранее министр иностранных дел Доминик Рааб заявлял, что предложение ограничится лишь 350 тыс. обладателями паспортов британских заморских территорий (BNO) и членами их семей. Но Джонсон намерен расширить инициативу на 2,5 миллионов жителей Гонконга, которые имеют право получить документ.

В прошлом месяце китайские власти объявили о планах напрямую ввести закон о национальной безопасности в Гонконге, что, несмотря на сохраняющиеся меры дистанцирования против коронавируса, привело к массовым протестам в городе. В настоящий момент предлагаемый Пекином проект всё ещё находится на стадии разработки, но многие опасаются, что он может быть использован для борьбы с инакомыслием.

Так, сам Джонсон утверждает, что закон «ограничит свободы и резко подорвёт автономию»

региона. «В таком случае у Британии не останется иного выбора, кроме как поддерживать наши глубокие исторические и дружеские связи с Гонконгом», — подчёркивает он.

Премьер призывает Пекин пересмотреть свой подход в этом вопросе. При этом он настаивает, что Туманный Альбион не пытается помешать усилению Поднебесной и готов работать вместе с ней в тех областях, где интересы двух стран пересекаются, — от торговли до изменения климата.

Ранее Китай заявлял, что оставляет за собой право принимать «контрмеры» против Великобритании. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в прошлом месяце предупреждал: «Все владельцы паспортов BNO являются гражданами Китая, и если Великобритания настаивает на изменении этой практики, то она нарушит не только собственную позицию, но и международное право».

Паспорт BNO — это документ, который не предоставляет гражданских прав, но позволяет владельцам посещать Великобританию на срок до шести месяцев. Они были выданы жителям Гонконга перед возвращением территории Китаю в 1997 году. Любой, кто родился в городе до этого момента, имеет право получить этот паспорт.

Согласно плану Джонсона, владельцам паспортов BNO будет разрешено оставаться и работать в Соединённом Королевстве в течение 12 месяцев с правом продлевать своё пребывание в стране ежегодно, что открывает путь к получению гражданства, поясняет Sky News.

Это вмешательство со стороны Лондона может ухудшить его отношения с Пекином, которые уже подпорчены из-за пандемии COVID-19 и роли китайской технологической компании Huawei в британской сети 5G. Источники в правительстве сообщили телеканалу, что британский кабмин намерен пересмотреть свою политику в отношении Китая в сторону ужесточения.