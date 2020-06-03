Прикованная к постели москвичка подала в суд на мэрию из-за штрафов за нарушение карантина

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03.06.2020, 12:06, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковПрофессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год не может самостоятельно встать с кровати, подала иск о компенсации морального вреда к Главконтролю Москвы из-за двух штрафов за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на текст иска. Карабулатова требует выплатить ей 1 миллион рублей. 

Иск подан в Пресненский районный суд Москвы.

В конце апреля профессор вызвала на дом врача из-за обострившегося тонзиллита. Но та заподозрила у преподавательницы коронавирус и выписала ей постановление о соблюдении режима самоизоляции: такие постановления сейчас московские власти выписывают всем жителям города с простудными заболеваниями. Также необходимо было установить приложение “Социальный мониторинг”, но модель телефона профессора не позволяла этого сделать.

11 мая Карабулатовой пришло уведомление о штрафе за несоблюдение карантина, хотя она не покидала квартиру и даже не вставала с постели. Она пыталась доказать разным ведомствам, что не могла его нарушить, но Главконтроль связался с ней лишь после поста в фейсбуке 18 мая. Карабулатову, по ее словам, стали “в агрессивной форме” расспрашивать, “куда и зачем она обращалась”, и пообещали отменить штраф. Но сразу после этого она получила второй.

Глава Главконтроля Евгений Данчиков заявлял, что штрафы будут отменены, но официальное решение об этом Карабулатова, как сказано в иске, получила лишь 28 мая – через две недели “переживаний и усиленной психоэмоциональной нагрузки”.

Профессор требует компенсацию морального вреда, поскольку в последнее время у нее ухудшилось здоровье и пропал сон, в том числе из-за необходимости “давать пояснения о том, что она не виновата и действительно является инвалидом”.

Как заявил изданию адвокат “Апологии протеста” Леонид Соловьев, это первый подобный иск о взыскании морального ущерба с Главконтроля.

 

Приложение “Социальный мониторинг” власти столицы выпустили в конце марта – с его помощью отслеживают соблюдение карантина москвичами не только по геопозиции, но и по отсылаемым несколько раз в день селфи. Предписание оставаться 14 дней в изоляции получают не только больные коронавирусной инфекцией, но также люди с пневмонией, ОРВИ или с симптомами вирусных заболеваний​.

Сразу после запуска приложения его пользователи начали жаловаться на работу софта – из-за багов или не приходящих вовремя уведомлений о необходимости сделать подтверждающий снимок людям начали выписывать автоматические штрафы по 4 тысячи рублей за нарушение режима изоляции.

 

 



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