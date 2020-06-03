Суд оправдал двух полицейских из Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы

03.06.2020, 12:06, Новости дня

Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух бывших начальников отделов полиции Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе. Третьему фигуранту дела Павлу Яромчуку сократили срок лишения свободы с шести лет до четырех, сообщил адвокат Аслям Халиков.

По его утверждению, суд принял такое решение, поскольку “никаких доказательств вины не было”.

По данным “Коммерсанта-Уфа”, Матвеева и Галиева освободили в зале суда. Ранее они были приговорены Кировским районным судом Уфы к семи годам лишения свободы каждый.

23-летняя дознавательница из Уфы обвинила своих коллег в изнасиловании прямо в здании полиции в октябре 2018 года. Инцидент, по данным следователей, произошел после того, как двое дознавательниц вместе с тремя руководителями выпивали в помещении отдела МВД. Женщину, которая сообщила об изнасиловании, вскоре уволили “за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел”, также вскоре были уволены, а затем и отправлены под домашний арест трое полицейских, на которых она указала.

Источник РИА Новости утверждал, что дознавательница – дочь начальника силового подразделения республиканского МВД. Собеседник радио “Говорит Москва” уточнял, что отец девушки работает в другом ведомстве – заместителем начальника управления Нацгвардии по Башкирии.