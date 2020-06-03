Завершилось следствие по делу полицейского, устроившего стрельбу в метро

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03.06.2020, 12:00, Новости дня

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении полицейского Алексея Смирнова, устроившего стрельбу на станции московского метро "Рязанский проспект". Об этом сообщил его адвокат Смирнова Михаил Корчагин.

"Сегодня следователь Главного следственного управления СК РФ по Москве уведомил бывшего прапорщика полиции Смирнова об окончании следственных действий по его уголовному делу", – цитирует адвоката ТАСС.

Защитник экс-полицейского выразил надежду, что в ближайшее время ему предоставят возможность ознакомиться со всеми материалами дела. Корчагин сообщил о необходимости приобщить к уголовному дело заключение специалиста, в котором говорится о "неполноте выводов проведенной психолого-психиатрической экспертизы" подзащитного.

"Как и ранее мы заявляли, дело, уже можно констатировать, велось по принципу обвинительного уклона, без какого-либо реального анализа действий сотрудников УСБ на Московском метрополитене", – добавил адвокат.

Защита Смирнова полагает, что решение о завершении расследования преждевременно. Адвокаты указывают, что до сих пор не было очной ставки с основным свидетелем по делу.



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