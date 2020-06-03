Столичные проездные можно будет продлить после 14 июня

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03.06.2020, 12:00, Новости дня

После 14 июня москвичи смогут продлить срок действия своих проездных на общественный транспорт. Это касается билетов на 60 поездок и безлимитных проездных на 30, 90 и 365 дней.

Срок действия будет продлен на столько дней, сколько они бы действовали во время режима повышенной готовности с 30 марта по 14 июня.

"Например, если ваш проездной действовал до 22 апреля, его продлят на 24 дня: 2 дня марта и 22 дня апреля соответственно", — объяснила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова в эфире телеканала "Москва-24".

Чтобы продлить билет, пассажирам нужно обратиться в кассу метро или киоск "Мосгортранса".

При этом ранее в пресс-службе Дептранса Москвы разъяснили, что продлены будут только те билеты, по которым с 30 марта по 14 июня было совершено не более 22 поездок.

Из-за распространения коронавируса в Москве с конца марта действует так называемый режим самоизоляции, при котором жители должны оставаться дома, особенно те, кому старше 65 лет. Выходить разрешается тем, кто не заболел — в магазин, аптеку, вынести мусор, выгулять собаку, а также на работу. С 1 до 15 июня жителям города разрешили гулять по специальному графику.



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