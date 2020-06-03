ВСУ отреагировали на инцидент с пьяным украинским военным в Крыму

03.06.2020, 11:53, Новости дня

Командование десантно-штурмовых войск ВС Украины назвало инцидент с задержанием в Крыму украинского военного Евгения Добринского, который нарушил российскую госграницу в состоянии алкогольного опьянения, «частью российской кампании по дискредитации ВСУ».

На своей странице в Facebook командование напомнило, что 30 мая около 5.00 на одном из объектов в районе Крыма «было обнаружено отсутствие военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады старшего солдата Евгения Добринского».

«К сожалению, из опыта нам хорошо известно, как враг поступает с незаконно задержанными украинскими военными. Противник цинично использует их в своей пропаганде! Готовится ряд материалов информационно-психологической характера, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Украины», – заявили в командовании.

В ведомстве отметили, что сообщения о том, что военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ якобы не соответствуют действительности. В ВСУ заверили, что делают все, чтобы скорее вернуть военнослужащего домой.

Кроме того, украинские силовики полагают, что на видео молодой человек выглядит подавленным и говорит якобы заранее подготовленный текст.

Ранее в пресс-службе ФСБ сообщили, что пограничники в Крыму задержали украинского военного, нарушившего российскую госграницу. Сообщалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения и при досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком.