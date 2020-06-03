ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

03.06.2020, 11:53, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Республике Башкортостан изоляторы созданы на базе 50 медицинский учреждений на 1829 коек, в Калужской области развернуто 2018 коек, в Красноярском крае 70 дополнительных мест развернуто в Краевой клинической больнице и Красноярском краевом госпитале ветеранов войн, в Ямало-Ненецком автономном округе в Новом Уренгое развернуты дополнительно 100 коек, в Кемеровской области число тестирований увеличено до 3,9 тыс. в сутки, в Республике Дагестан сроки получения результатов тестирований сократились с 10 до 1-2 суток.

В Пензенской области в Кузнецкой межрайонной детской больнице начали проводить платное тестирование на COVID-19 для всех желающих, в Архангельской области три лаборатории в регионе стали референс-центрами, в Республике Марий Эл Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД в Йошкар-Оле запустил тестирование на коронавирус, в Москве работают 48 КТ-центров, всего проведено 150 тыс. КТ-исследований пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус, в Смоленской области увеличены мощности тестирования на коронавирус.

Во Владимирской области получение гуманитарного груза от системы здравоохранения г. Москвы: 3 млн медицинских масок, 100 тыс. комплектов защитных костюмов, а также медикаменты, в Самарской области создан почти месячный запас средств индивидуальной защиты.

На Камчатку будут отправлены медики из других регионов. В Свердловской области представлен каталог региональной продукции, направленной на борьбу с распространением COVID-19. В Нижегородской области ученые создали уникальную питательную среду для диагностики коронавируса. В Тверской области созданы протекторы для пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. В Кировской области з авод «Нанолек» начал выпуск одного из препаратов для лечения коронавирусной инфекции – гидроксихлорохина. В обнинском «Росатоме» придумали новый способ борьбы с коронавирусом – дезинфекция легких ультрафиолетом.

В Оренбургской области возобновлена вакцинация детей, в Чеченской Республике разрешены пятничные молитвы в центральных мечетях районов и городских округов, смягчены требования к проведению траурных обрядов, в Астраханской области узкие специалисты возобновили консультативный прием, в Самарской области с 1 июня в регионе открыт сезон охоты на кабана, в Московской области разрешено посещать кладбища при соблюдении санитарных правил, в Калужской области переход на первый этап снятия ограничений: с 3 июня разрешено гулять и заниматься спортом на открытом воздухе, в Ростовской области снимаются запреты на плановую госпитализацию в стационары.

В Белгородской области жителям, поступающим в медучреждения в плановом режиме, предложат пройти тестирование на COVID-19. В Магаданской области предусмотрен платный тест на коронавирус в аэропорту Магадана. В Удмуртской Республике расширен список лиц, подлежащих обязательному обследованию на коронавирус.

В Вологодской области медикам, работающим с коронавирусом, увеличат выплаты в 2 раза и расширят перечень категорий получателей доплат, в Санкт-Петербурге более 900 медиков, заболевших на работе коронавирусом, получат деньги из городского бюджета. В Республике Коми бесплатные путевки в детские лагеря отдыха для детей медиков, лечащих больных с COVID-19, в Москве медработников продолжат бесплатно расселять в гостиницах.