Мужчина с ребенком на руках попали под поезд в Подмосковье

03.06.2020, 11:53, Новости дня

Мужчина с двухлетней дочерью на руках попал под электропоезд в подмосковной Ивантеевке, ребенок выжил, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

Инцидент произошел на железнодорожной станции «Детская» в городе Ивантеевка Московской области, передает РИА «Новости».

«Мужчина 1979 года рождения, держа на руках свою двухлетнюю дочь, был травмирован электропоездом сообщением «Фрязино – Москва». Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, ребенок доставлен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее поезд насмерть сбил подростка в районе станции Лианозово в Москве.