Рада планирует позволить украинцам менять отчество. Во время обсуждения депутаты говорили о Кварталовичах и Порошенковичах

03.06.2020, 11:50, Новости дня

На заседании 3 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2450 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За” проголосовало 254 депутата при минимально необходимых 226.

Авторами законопроекта выступила группа народных депутатов от “Слуги народа”. Документ вносит изменения в Гражданский и Семейный кодексы Украины.

Согласно действующему законодательству, украинцы могут изменить только имя и фамилию. Смена отчества не предусмотрена на законодательном уровне, что нарушает конституционные права граждан, считают авторы законодательной инициативы.

Проектом закона предусмотрено, что изменить имя, фамилию и отчество смогут украинцы, которые достигли 14 лет, при наличии разрешения от родителей. При достижении 16-летнего возраста такое разрешение не нужно.

Во время представления законопроекта один из его авторов, народный депутат от “Слуги народа” Владимир Ватрас сказал, что он разработан с целью выполнения решения Европейского суда по правам человека по делу “Гарнага против Украины” от 16 мая 2013 года.

Ряд оппозиционных депутатов из “Батьківщини” и “Европейской солидарности” во время обсуждения законодательного акта высказали беспокойство, что его могут использовать во время выборов для подтасовки голосов.

“Хочу напомнить, почему этот закон не был принят в предыдущем созыве. Потому что, к сожалению, практика изменения фамилии, имени и отчества во время выборов стала очень распространенной именно с целью создания избирательных клонов. И это, к сожалению, ненормальная ситуация, которая имела развитие именно в Украине”, – сказал народный депутат от “Батьківщини” Сергей Власенко.

Он предложил внести изменения в Избирательный кодекс, где прописать, что если человек в течение года перед выборами менял фамилию, имя и отчество, то об этом должна быть пометка в избирательном бюллетене.

Алексей Гончаренко из “Европейской солидарности” считает, что, возможно, этот закон нужно ввести в действие после осенних местных выборов.

“Это интересно, потому что в Верховной Раде может появиться много Кварталовичей, большая группа Бениевичей. Например, Александр Бениевич или даже два Бениевича. У нас может появиться Николай Велюрович, а в правительстве – Откатовичи. Это тоже интересно! И самое главное: Владимир Александрович может наконец (потому что он так себя чувствует) стать Владимиром Владимировичем. Не дай бог, чтобы Владимиром Ильичом. Возможно, Владимиром Карантиновичем. Хотя, наверное, намного ближе Владимиром Полиграфовичем. Но самое главное, чтобы не стал Владимиром Ростовичем”, – сказал Гончаренко.

Народный депутат Игорь Гузь из группы “За майбутнє” назвал Гончаренко грамотеем.

“Передаю привет Алексею Порошенковичу, это тоже может стать печаточкой”, – сказал он.