 

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы в ОВД

03.06.2020, 11:48, Разное

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева по делу об изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Аслям Халиков.

Еще одному фигуранту дела Павлу Яромчуку суд смягчил наказание с шести лет колонии до четырех.

Приговор фигурантам дела вынесли в декабре прошлого года. Матвеев  получил семь лет колонии, Галиев, как и Яромчук — шесть лет. Суд также постановил взыскать с них 3 млн рублей в пользу потерпевшей. Фигуранты дела свою вину не признали. 

По версии следствия, 23-летнюю Гульназ Фатхисламову изнасиловали в октябре 2018 года. Факт изнасилования подтверждали результаты биоэкспертизы. Впоследствии фигурантов дела, а также потерпевшую и ее знакомую уволили из МВД за употребление алкоголя на рабочем месте. 

Источник: Новая газета



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