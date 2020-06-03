Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» отправился с завода во Владивосток

03.06.2020, 11:48, Новости дня

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота, покинул Амурский судостроительный завод и транспортируется в Приморье.

«Сегодня на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре) состоялся вывод из акватории предприятия третьего серийного корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенного специально для ТОФ», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ТОФ.

С помощью речных буксиров транспортно-спусковой док «Зея», в который корвет был заведен несколько дней назад, покинул территорию завода и взял курс на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке. По пути речные буксиры сменят морские. Они обеспечат транспортировку корвета до Японского моря.

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» – серийный корвет проекта 20380. Проект разработан в ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

При строительстве кораблей используется технология «стелс». В проект внедрен 21 патент и выданы 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Водоизмещение судна – 2 тыс. 200 тонн. Экипаж – 99 человек.

Напомним, в октябре 2019 года корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке.