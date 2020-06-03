Роскосмос назвал сроки изготовления 20 «царь-двигателей»

03.06.2020, 11:42, Новости дня

Два десятка самых мощных в мире жидкостных двигателей РД-171МВ планируется произвести до 2027 года для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», информирует Роскосмос.

«Компания «Протон-ПМ» заключила два договора с НПО «Энергомаш» на производство литых заготовок для двигателя РД-171МВ из стальных и титановых сплавов… В рамках опытно-конструкторской работы «Феникс» (создание ракеты «Союз-5») до ноября 2021 года «Протон-ПМ» обязуется изготовить 29 наименований стальных и четыре наименования титановых отливок для трех двигателей», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

«Еще один договор рассчитан на период 2022-2026 годов и предполагает производство отливок для 17 двигателей», – говорится в сообщении.

Двигатель РД-171МВ, прозванный в РФ «царь-двигателем», планируется использовать на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5», первый пуск которой с космодрома Байконур намечается в 2023 году.

Напомним, в декабре гендиректор предприятия Игорь Арбузов сообщил, что российское НПО «Энергомаш» поставит первый двигатель РД-171МВ для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» в 2022 году.