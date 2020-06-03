Ворона напала на женщин в Тбилиси
03.06.2020, 11:42, Новости дня
Пять женщин обратились за помощью в больницы Тбилиси после нападения вороны на одной из центральных улиц города – Костава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.
«У них легкие повреждения, оказана соответствующая медицинская помощь», – заявили врачи.
Директор тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе предположил, что ворона защищала выпавшего из гнезда птенца.
Posted by Kety Tomaradze on Tuesday, June 2, 2020«Никакой мистики», – сказал он в связи с тем, что в социальных сетях стали появляться различные версии происходящего.
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