Ворона напала на женщин в Тбилиси

03.06.2020, 11:42, Новости дня

Пять женщин обратились за помощью в больницы Тбилиси после нападения вороны на одной из центральных улиц города – Костава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

«У них легкие повреждения, оказана соответствующая медицинская помощь», – заявили врачи.

Директор тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе предположил, что ворона защищала выпавшего из гнезда птенца.

Posted by Kety Tomaradze on Tuesday, June 2, 2020«Никакой мистики», – сказал он в связи с тем, что в социальных сетях стали появляться различные версии происходящего.