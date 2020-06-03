 

Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск

03.06.2020, 11:42, Новости дня

Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.

«Герман Лиллевяли объявлен в международный розыск», – сообщила ТАСС представитель суда. 

Бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

Хорошевский суд планировал рассмотреть вопрос о заочном аресте Лиллевяли 2 июня, но заседание было перенесено на 5 июня для предоставления следствию дополнительных документов. 

Предприятие «Ликомп холдинг» было основано в 1995 году, компания занималась выпуском продукции под брендом «Довгань» и «Смак», а также финансовым и банковским бизнесом. 

В 2013 году бизнесмен создал инвестиционную компанию Financial Group, которая специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже.



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