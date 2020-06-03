 

Умер художник-пушкинист Энгель Насибулин

03.06.2020, 11:42, Новости дня

Художник Энгель Насибулин, иллюстратор произведений Александра Пушкина, умер в ночь на среду в Петербурге на 87-м году жизни, сообщили его близкие.

«Энгель Насибулин ночью вызвал скорую помощь. Однако спасти его, к сожалению, не удалось. Была констатировала смерть от сердечного приступа», – сообщил источник ТАСС.

Насибулин родился в январе 1934 года в Башкирии. Учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Насибулин приобрел международную известность как иллюстратор Пушкина, его стихов и прозы. С его иллюстрациями вышли книги почти на всех языках мира, в том числе «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Михайловская лирика», «Лицейская лирика», «Болдинская лирика», «Граф Нулин», «История села Горюхина» и многие другие.

В 1998-1999 годах Энгель Насибулин принимал участие в создании музея Пушкина в Нью-Йорке. Он был главным художником 40-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в селе Михайловском, с которым связана значительная часть его работы.

Работы Энгеля Насибулина находятся в собраниях пушкинских музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Болдино, Михайловского, в музее Анны Ахматовой, в частных собраниях и в библиотеках разных стран. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / В Германии рассказали о демонизации РФ в Европарламенте

16.04 / Трамп захотел помочь РФ аппаратами ИВЛ

13.04 / На продажу выставили седан BMW E30 1986 года без пробега

19.04 / В трех украинских лаврах фиксировали нарушения карантина во время пасхальных богослужений

28.03 / Криштиану Роналду приобрел пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры

02.05 / Роспотребнадзор раскрыл данные о повторном заражении коронавирусом среди россиян

09.05 / Новосибирский театр оперы и балета провел онлайн-концерт в честь годовщины Победы

27.04 / Путин призвал регионы не забывать на фоне коронавируса об угрозе паводков и пожаров

10.05 / ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

08.05 / В украинских тюрьмах зафиксировали 15 случаев заболевания COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска