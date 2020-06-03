Умер художник-пушкинист Энгель Насибулин

03.06.2020, 11:42, Новости дня

Художник Энгель Насибулин, иллюстратор произведений Александра Пушкина, умер в ночь на среду в Петербурге на 87-м году жизни, сообщили его близкие.

«Энгель Насибулин ночью вызвал скорую помощь. Однако спасти его, к сожалению, не удалось. Была констатировала смерть от сердечного приступа», – сообщил источник ТАСС.

Насибулин родился в январе 1934 года в Башкирии. Учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Насибулин приобрел международную известность как иллюстратор Пушкина, его стихов и прозы. С его иллюстрациями вышли книги почти на всех языках мира, в том числе «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Михайловская лирика», «Лицейская лирика», «Болдинская лирика», «Граф Нулин», «История села Горюхина» и многие другие.

В 1998-1999 годах Энгель Насибулин принимал участие в создании музея Пушкина в Нью-Йорке. Он был главным художником 40-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в селе Михайловском, с которым связана значительная часть его работы.

Работы Энгеля Насибулина находятся в собраниях пушкинских музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Болдино, Михайловского, в музее Анны Ахматовой, в частных собраниях и в библиотеках разных стран.