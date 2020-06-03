Мнение: Друг ван Дейка со странной волыной

03.06.2020, 11:42, Разное

В игре "Попробуйте определить, которая из двух картин Рубенса дороже" очень многим приглянулась не принцесса, а этот портрет. Картина эта для Антониса ван Дейка, любителя гламура, глянца и кружев, не очень типичная, но действительно хорошая. Давайте узнаем, кто это.

А это был человек веселый, предприимчивый, на все руки мастер.

Звали его Франсуа Л'Ангуа (1589-1647).

Чем он только ни занимался: художник, гравер, издатель, торговец гравюрами и книгами, арт-дилер.

Считается, что во Франции он стал первым заметным издателем книг с иллюстрациями, который печатал работы художников и тем способствовал их популярности. Графу Арунделу он поставлял гравюры со всей Европы и помог составить коллекцию. Продавал и Карлу I Английскому.

Основанная им фирма процветала еще долго и даже в XVIII веке занимала важное место на международном арт-рынке. Правда, не благодаря его родным детям: его вдова Мадлен вышла замуж за другого издателя, Пьера I Мариетту ( ок. 1603-1657), чей сын Пьер, внук Жан и правнук Пьер-Жан, каждый, в свою очередь, способствовали процветанию дела..

С ван Дейком он познакомился в Италии, там же подружился с Клодом Виньоном — оба написали его портрет.

Ученые пишут об этой картине кисти ван Дейка, что она отличается необычаной живостью (обычно его портретам несвойственной, особенно парадным). И что вызвано она, несомненно, большой симпатией, которую автор питал к модели. Ван Дейк (как свидетельствовал тот самый праправнук второго мужа вдовы) так радовался этой картине, что, подарив другу его портрет, выполнил копию и оставил ее себе. Собственно, в прошлый раз (и на 1-й картинке тут) мы видели один экземпляр, недавно всплывший на арт-рынке. А другая копия с 1997 года экспонируется в лондонской Национальной портретной галерее и хорошо известна исследователям.

Антонис ван Дейк. "Портрет Франсуа Л'Ангуа". Начало 1630-х. Национальная портретная галерея



О Л'Ангуа сохранились сведения, что он превосходно играл на разных музыкальных инструментах, в особенности на волынке типа musette. Именно с ней он написан ван Дейком. А наряжен он тут как "савояр" — странствующий пастух и музыкант.

Она же у него в руках на более ранней картине кисти Виньона (там у него более роскошный костюм).

Клод Виньон. "Портрет Франсуа Л'Ангуа", ок. 1621, Davis Museum and Cultural Center



Возможно, ван Дейк видел портрет друга в молодости в его доме, и решил сделать своего рода повтор, реверанс, изобразив его с тем же любимым инструментом в руках.

Во Франции волынка-мюзетта считалась придворным, элегантным инструментом. Ее можно увидеть на многих "пафосных" произведениях живописи. Так что портрет издателя в "простом" костюме — не так уж и прост или простонароден.

Вот тут, у портрета короля, мюзетта лежит справа, напротив скрипки

Жан Гарнье с оригинала Клода Лефевра. "Аллегория: Людовик XIV, покровитель наук и искусств" (1672, Версаль)



Гиацинт Риго. "Портрет барона Гаспара де Гейдана" 1738



Здесь мюзетта выполнена в пастельных цветах и имеет атласную ленточку (шотландцы бы провалились сквозь землю).

Фрагонар. "Музыкальное соревнование". Ок. 1754



У Ватто, в галантных сценках, тоже играют именно на них.



Мюзетта из музея Метрополитен, ок. 1700



Вот такой вот удивительный изысканый атрибут, который вы теперь будете узнавать во французской игривой живописи.