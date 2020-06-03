Личное: Не вижу дальше ходов

03.06.2020, 11:30, Разное

И вот еще эту рапунцель разбирайте сами.

Эта села большим ждуном и стала высиживать яйцо как курочка ряба.

И все вроде шло по плану сначала, по штурманскому, яйцо нагревалось, нагревалось, вот-вот уже проклюнется.

Но у курочки рябы стали нервы сдавать. Стала она репку активней тянуть, деда-бабку-жучку-кошку-мышку, всех на помощь позвала.

Мышка побежала, хвостиком махнула, и яйцо, которое она так долго высиживала, упало и разбилось.

Даже не просто разбилось, а взорвалось.

И паровоз ее на полном ходу сошел с рельсов. Авария.

Вот разбирайте эту аварию сами.

eklmn87

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо Вам за разбор моей истории.

https://evo-lutio.livejournal.com/1154538.html

После разбора я перестала думать вообще о возможных отношениях и переключилась на работу и спорт, ездила за город огород копать и вообще занялась своей жизнью, дала мужчине дышать свободнее от себя, отлипла мыслями от него, сохраняя дружескую заботу.

Но однажды сделала в шутку массаж через одежду, когда валялись болтали.

А потом он попросил уже нормальный массаж.

Я сделала.

Потом поехали в загородный дом моих родителей, там баню топили, там тоже делала массаж, без сексуального подтекста, предложила я.

А потом он уже сам начал проявлять инициативу во время кино, уже у меня дома. До этого уже начались шуточки, подколы, по заднице бывало шлепал. А тут скрутил, слегка оголил, визжала от смеха и щекотки. Это было совсем неожиданно. В итоге спали вместе, но без секса.

И все изменилось в тот вечер.

Насколько раньше он был закрыт и холоден в плане тактильности, настолько сейчас горяч и открыт.

Я просто охренела, когда поняла, что он ни фига не стесняша, что может быть таким горячим и нежным. Не спим уже неделю, постоянно в постели. Единственное чего не допускаю это уже полноценного секса, для меня это серьёзно, а он ещё ничего не говорил о чувствах и тп, он и сам не допускает. Значит, сомневается. Хотя у него постоянно желание чувствуется.

Какой то транс непрекращающийся, он на работу просто забил, я еле переключаюсь на свою тоже.

Говорит, что много лет без женщины. Совсем.

А у меня постоянно к нему такая нереальная нежность…

Но я не понимаю, что это, ведь в начале ещё когда-то на мои щипцы он ответил, что отношения не для него, он не готов и вообще не знает чего хочет.

И вот я на днях клещи вытащила.

Лежим и я говорю: “что между нами? Ты что, тоже меня любишь?”.

На что услышала “не знаю”.

И продолжил целовать.

Но мне мало этого было.

Через пару дней бессонных в трансе непрерывном я усилила давление и клещи раскалила слегка.

Лежу смотрю на него и говорю: “я тебя люблю. Я бы этого всего не делала, если бы не любила тебя”.

На что он крепче обнял, но промолчал.

А через время начал показывать видео со своей семьёй и рассказывал планы на будущее.

В которое меня никто не звал.

Понятно, что меня в планах не звучит, я и не жду, он просто мечтал вслух, причём с размахом. Молчала и только иногда уточняла его образ.

И вот вчера апогей.

Я вдруг поняла, что ни единого слова о чувствах не слышала с его стороны.

Кроме его “не знаю”.

И чувства совсем ушли к нему.

Уехала бегать, приехала села разгребать кучу работы, уже глубокая ночь, он пришёл ко мне, как уже повелось обнимал, целовал, я загорелась, пошли в спальню, там делала ему легкий массаж, он меня заобнимал, но при этом говорил так, будто меня с ним нет. Что-то рассуждал, что надо делать с женщиной, а я чувствовала себя какой-то куклой – тренажёром. Говорил, как должны отношения строиться, я видела, что не вписываюсь в его идеалы, и вообще что речь не обо мне вовсе, а об абстрактной женщине рядом с ним. Говорил, что нравятся разные, одну ему трудно любить, что его женщины все его любили, а ему было скучно и он бросал.

И все желание ушло. Совсем. Просто не осталось огня, осталась обида дикая, до слез. Он целует, гладит, я молчу и слезы сдерживаю.

Не хочу его без любви, а любви к себе не ощущаю. Поступила глупо, быть может, но иначе бы что-то ему сказала на обиде.

Встала и ушла спать к себе. Он удивился, но не удержал, я и не ждала.

Устала от недосыпа, устала от транса и ласк мужчины, которого так любили все женщины и который так хорош и горяч и на работе его тоже все хотят, а он этим пользуется. Я не хотела этого слышать больше!

Сегодня проснулась одна впервые и не знаю, что делать.

Не хочу его больше видеть. Попросить уехать будет косяком, наверно, он позавчера 2 недели на работе попросил, чтоб тут побыть еще.

А быть с ним нежной и ласковой больше не могу, все мертво к нему внутри.

Не вижу дальше ходов.

Если возможно, помогите, пожалуйста!

Уважаемая Эволюция, спасибо Вам большое за возможность написать и за все!!