Личное: Не вижу дальше ходов
03.06.2020, 11:30, Разное
И вот еще эту рапунцель разбирайте сами.
Эта села большим ждуном и стала высиживать яйцо как курочка ряба.
И все вроде шло по плану сначала, по штурманскому, яйцо нагревалось, нагревалось, вот-вот уже проклюнется.
Но у курочки рябы стали нервы сдавать. Стала она репку активней тянуть, деда-бабку-жучку-кошку-мышку, всех на помощь позвала.
Мышка побежала, хвостиком махнула, и яйцо, которое она так долго высиживала, упало и разбилось.
Даже не просто разбилось, а взорвалось.
И паровоз ее на полном ходу сошел с рельсов. Авария.
Вот разбирайте эту аварию сами.
eklmn87
Здравствуйте, уважаемая Эволюция!
Спасибо Вам за разбор моей истории.
https://evo-lutio.livejournal.com/1154538.html
После разбора я перестала думать вообще о возможных отношениях и переключилась на работу и спорт, ездила за город огород копать и вообще занялась своей жизнью, дала мужчине дышать свободнее от себя, отлипла мыслями от него, сохраняя дружескую заботу.
Но однажды сделала в шутку массаж через одежду, когда валялись болтали.
А потом он попросил уже нормальный массаж.
Я сделала.
Потом поехали в загородный дом моих родителей, там баню топили, там тоже делала массаж, без сексуального подтекста, предложила я.
А потом он уже сам начал проявлять инициативу во время кино, уже у меня дома. До этого уже начались шуточки, подколы, по заднице бывало шлепал. А тут скрутил, слегка оголил, визжала от смеха и щекотки. Это было совсем неожиданно. В итоге спали вместе, но без секса.
И все изменилось в тот вечер.
Насколько раньше он был закрыт и холоден в плане тактильности, настолько сейчас горяч и открыт.
Я просто охренела, когда поняла, что он ни фига не стесняша, что может быть таким горячим и нежным. Не спим уже неделю, постоянно в постели. Единственное чего не допускаю это уже полноценного секса, для меня это серьёзно, а он ещё ничего не говорил о чувствах и тп, он и сам не допускает. Значит, сомневается. Хотя у него постоянно желание чувствуется.
Какой то транс непрекращающийся, он на работу просто забил, я еле переключаюсь на свою тоже.
Говорит, что много лет без женщины. Совсем.
А у меня постоянно к нему такая нереальная нежность…
Но я не понимаю, что это, ведь в начале ещё когда-то на мои щипцы он ответил, что отношения не для него, он не готов и вообще не знает чего хочет.
И вот я на днях клещи вытащила.
Лежим и я говорю: “что между нами? Ты что, тоже меня любишь?”.
На что услышала “не знаю”.
И продолжил целовать.
Но мне мало этого было.
Через пару дней бессонных в трансе непрерывном я усилила давление и клещи раскалила слегка.
Лежу смотрю на него и говорю: “я тебя люблю. Я бы этого всего не делала, если бы не любила тебя”.
На что он крепче обнял, но промолчал.
А через время начал показывать видео со своей семьёй и рассказывал планы на будущее.
В которое меня никто не звал.
Понятно, что меня в планах не звучит, я и не жду, он просто мечтал вслух, причём с размахом. Молчала и только иногда уточняла его образ.
И вот вчера апогей.
Я вдруг поняла, что ни единого слова о чувствах не слышала с его стороны.
Кроме его “не знаю”.
И чувства совсем ушли к нему.
Уехала бегать, приехала села разгребать кучу работы, уже глубокая ночь, он пришёл ко мне, как уже повелось обнимал, целовал, я загорелась, пошли в спальню, там делала ему легкий массаж, он меня заобнимал, но при этом говорил так, будто меня с ним нет. Что-то рассуждал, что надо делать с женщиной, а я чувствовала себя какой-то куклой – тренажёром. Говорил, как должны отношения строиться, я видела, что не вписываюсь в его идеалы, и вообще что речь не обо мне вовсе, а об абстрактной женщине рядом с ним. Говорил, что нравятся разные, одну ему трудно любить, что его женщины все его любили, а ему было скучно и он бросал.
И все желание ушло. Совсем. Просто не осталось огня, осталась обида дикая, до слез. Он целует, гладит, я молчу и слезы сдерживаю.
Не хочу его без любви, а любви к себе не ощущаю. Поступила глупо, быть может, но иначе бы что-то ему сказала на обиде.
Встала и ушла спать к себе. Он удивился, но не удержал, я и не ждала.
Устала от недосыпа, устала от транса и ласк мужчины, которого так любили все женщины и который так хорош и горяч и на работе его тоже все хотят, а он этим пользуется. Я не хотела этого слышать больше!
Сегодня проснулась одна впервые и не знаю, что делать.
Не хочу его больше видеть. Попросить уехать будет косяком, наверно, он позавчера 2 недели на работе попросил, чтоб тут побыть еще.
А быть с ним нежной и ласковой больше не могу, все мертво к нему внутри.
Не вижу дальше ходов.
Если возможно, помогите, пожалуйста!
Уважаемая Эволюция, спасибо Вам большое за возможность написать и за все!!
Источник: Эволюция
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет