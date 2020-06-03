 

Китай поддержал российскую политику в области ядерного сдерживания

03.06.2020, 11:30, Новости дня

Китайские власти поддерживают усилия, прилагаемые Россией для обеспечения национальной безопасности, сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя утверждение президентом Владимиром Путиным Основ госполитики в области ядерного сдерживания.

Лицзянь указал, что Пекин обратил внимание на утверждение российским лидером Основ госполитики в области ядерного сдерживания, передает ТАСС.

«Китай уважает и поддерживает усилия, которые прилагает РФ для обеспечения безопасности», – подчеркнул он.

По словам дипломата, Пекин готов к взаимодействию с Москвой в области обеспечения всеобщей безопасности.

Лицзянь напомнил, что в мире складывается непростая ситуация, которую осложняют односторонние действия отдельных государств.

«Мы готовы совместно с Россией содействовать поддержанию мира и стабильности в мире», – подчеркнул официальный представитель МИД КНР.

Во вторник Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания.

Среди угроз, которые прописаны в документе,  упоминается развертывание странами, которые считают Россию возможным противником, противоракетной обороны (ПРО), баллистических ракет, гиперзвукового оружия.

Бывший помощник госсекретаря США Фрэнк Роуз заявил, что новая концепция государственной политики РФ в области ядерного сдерживания «гораздо лучше» предыдущих заявлений российских чиновников о применении ядерного оружия.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новой ядерной доктрине России.



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