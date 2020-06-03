Китай поддержал российскую политику в области ядерного сдерживания
03.06.2020, 11:30, Новости дня
Китайские власти поддерживают усилия, прилагаемые Россией для обеспечения национальной безопасности, сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя утверждение президентом Владимиром Путиным Основ госполитики в области ядерного сдерживания.
Лицзянь указал, что Пекин обратил внимание на утверждение российским лидером Основ госполитики в области ядерного сдерживания, передает ТАСС.
«Китай уважает и поддерживает усилия, которые прилагает РФ для обеспечения безопасности», – подчеркнул он.
По словам дипломата, Пекин готов к взаимодействию с Москвой в области обеспечения всеобщей безопасности.
Лицзянь напомнил, что в мире складывается непростая ситуация, которую осложняют односторонние действия отдельных государств.
«Мы готовы совместно с Россией содействовать поддержанию мира и стабильности в мире», – подчеркнул официальный представитель МИД КНР.
Во вторник Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания.
Среди угроз, которые прописаны в документе, упоминается развертывание странами, которые считают Россию возможным противником, противоракетной обороны (ПРО), баллистических ракет, гиперзвукового оружия.
Бывший помощник госсекретаря США Фрэнк Роуз заявил, что новая концепция государственной политики РФ в области ядерного сдерживания «гораздо лучше» предыдущих заявлений российских чиновников о применении ядерного оружия.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новой ядерной доктрине России.
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