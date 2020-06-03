В мэрии Оренбурга начались обыски

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03.06.2020, 11:30, Новости дня

Следователи проводят обыски в мэрии Оренбурга, сообщил старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления СК по области Радик Галимов.

«Следователи следственного управления СК РФ по Оренбургской области проводят обыски в администрации Оренбурга в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела», – передает ТАСС слова Галимова, не уточнившего, какого именно дела.

Ранее следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц управления организации дорожного движения администрации Оренбурга и муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения» города.
По данным следствия, чиновники проявили недобросовестное отношение к службе, приняв работы по муниципальному контракту на сумму 8,2 млн рублей по установке дорожных ограждений.

По данному уголовному делу обыски и выемка документов на прошлой неделе прошли в управлении организации дорожного движения администрации Оренбурга и МБУ «Центр организации дорожного движения» города.



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