Японские доктора рассказали, чем опасны маски в жаркую погоду

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03.06.2020, 11:30, Разное

Японские доктора просят осторожно использовать маски в жару. Они заявляют, что средство защиты может увеличивать риски теплового удара.
Ассоциация Экстренной Медицины в Японии вместе с независимой группой докторов разработала рекомендации на лето. Они считают, что в жаркое время необходимо ходить без маски и дышать свободно, если соблюдается безопасная дистанция. Специалисты советуют употреблять достаточное количество воды. Помещение нужно проветривать при задернутых шторах для предотвращения резкого повышения температуры в комнате.

Людям, которые занимаются спортом, нужно делать разминку в помещении или начинать занятие с прогулки, чтобы организм привык к жаре. Наиболее высокий риск возникновения теплового удара у пожилых людей, ведь они большую часть времени находятся в квартире или доме. Доктора просят всех принимать меры, чтобы избежать теплового удара, ведь его лихорадку тяжело отличать от температуры при инфицировании коронавирусом.



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