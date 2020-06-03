 

Афроамериканка стала мэром Фергюсона, где в 2014 году прошли беспорядки

03.06.2020, 11:30, Новости дня

Элла Джонс стала первым в истории темнокожим мэром американского города Фергюсон штата Миссури, где в 2014 году после убийства полицией афроамериканского подростка прошли массовые акции протеста, информирует CNN.

Джонс также стала первой женщиной, возглавившей местную администрацию. На выборах 2 июня она получила 54% голосов и одолела Хизер Робинетт. Действующий мэр Фергюсона Джеймс Ноулз, который руководил городом с 2011 года, по закону не мог снова выставить свою кандидатуру, передает ТАСС.

Джонс с 2015 года была членом городского совета Фергюсона. Ранее она работала директором по продажам в косметической компании.

Напомним, в 2014 году массовые беспорядки в городе Фергюсоне спровоцировало убийство полицией 18-летнего чернокожего Майкла Брауна, который был застрелен, несмотря на то что поднял руки вверх и был без оружия. Размах погромов, в ходе которых бунтовщики начали стрелять по полиции, вынудил власти штата Миссури ввести в Фергюсоне комендантский час и привлечь к стабилизации обстановки в городе национальную гвардию.

Нынешние протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В понедельник по итогам совещания президента США Дональда Трампа с руководством минобороны и минюста страны принято решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп оказался бессилен перед погромщиками: он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. 



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