 

В Индии похороненный заживо самостоятельно выбрался из могилы

03.06.2020, 11:30, Разное

Необычный инцидент произошел в одном из городов на западе Индии. Похороненный заживо житель смог выжить, самостоятельно выбравшись из могилы.
Как сообщают зарубежные СМИ, ЧП случилось в Гондале, населенном пункте в штате Гуджарат. Работающий на производстве масла Капил Маракана пострадал от действий бывшего владельца предприятия. Вступив в сговор с новым управляющим масловарни, он похитил мужчину.

После этого, избив жертву, злоумышленники закопали его заживо в песок. Причем покинули место преступления они только дождавшись, когда жертва перестала шевелиться. Причиной попытки зверского убийства стало обвинение в краже, которую якобы совершил проработавший шесть лет в компании Маракана.

Однако мужчине удалось освободить ноги от веревок, после чего он смог раскопать рыхлую почву и выбраться из могилы самостоятельно. В это время его истязатели спокойно распивали спиртные напитки, поэтому Маракана смог сбежать и обратился за помощью в полицию.

В ходе операции по задержанию, преступники попытались сбежать, однако были задержаны и доставлены в участок. Какие меры наказания будут применены относительно злоумышленников, пока информации нет.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / В Санкт-Петербурге оштрафовали блогеров, жаривших шашлыки на Сенной площади

04.05 / “Совершенно новый” Xiaomi Otix Phone Pro оказался выдумкой российских школьников

18.05 / Скандалы: «Жуткое скопление людей»

21.04 / Мнение: К вопросу о подвале в ГБР “Бэтмен”

14.04 / Представлена раскладушка LG Folder 2 за 162 доллара

01.05 / Личное: Дворец Яичко

07.04 / «К нам приехал папа Игорь, дорогой»: Юлия Проскурякова показала встречу Николаева после больницы

29.03 / В Москве скончался экс-руководитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

06.05 / Мнение: Министр культуры Любимова заразилась коронавирусом

27.03 / Складной флагман Samsung Galaxy Fold 2 на новом рендере сравнили с Huawei P40 Pro+

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска