В Индии похороненный заживо самостоятельно выбрался из могилы

03.06.2020, 11:30, Разное

Необычный инцидент произошел в одном из городов на западе Индии. Похороненный заживо житель смог выжить, самостоятельно выбравшись из могилы.

Как сообщают зарубежные СМИ, ЧП случилось в Гондале, населенном пункте в штате Гуджарат. Работающий на производстве масла Капил Маракана пострадал от действий бывшего владельца предприятия. Вступив в сговор с новым управляющим масловарни, он похитил мужчину.

После этого, избив жертву, злоумышленники закопали его заживо в песок. Причем покинули место преступления они только дождавшись, когда жертва перестала шевелиться. Причиной попытки зверского убийства стало обвинение в краже, которую якобы совершил проработавший шесть лет в компании Маракана.

Однако мужчине удалось освободить ноги от веревок, после чего он смог раскопать рыхлую почву и выбраться из могилы самостоятельно. В это время его истязатели спокойно распивали спиртные напитки, поэтому Маракана смог сбежать и обратился за помощью в полицию.

В ходе операции по задержанию, преступники попытались сбежать, однако были задержаны и доставлены в участок. Какие меры наказания будут применены относительно злоумышленников, пока информации нет.