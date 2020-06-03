 

Белла Хадид и The Weeknd возобновили общение после громкого расставания

03.06.2020, 11:21, Разное

Летом прошлого года Белла Хадид и The Weeknd расстались в третий раз: как и при всех предыдущих разрывах,  причиной стало несовпадение рабочих графиков и приоритетов, среди которых – что у Беллы, что у Абеля (а именно так зовут исполнителя The Weeknd) – на первом месте находится творчество, а никак не личная жизнь. Поклонники пары надеялись на их воссоединение – якобы, войдя в одну реку трижды, четвертый раз не за горами – но певец и модель не давали нового повода заговорить о них как о паре. К тому же, по данным ряда СМИ, The Weeknd изменял Белле во время их отношений и Хадид долгое время была на него зла. Сейчас, как сообщает Us Weekly, Белла все-таки растаяла и возобновила общение с экс-бойфрендом.

Белла Хадид и The WeekndДа, они правда общаются – совсем недавно были на связи,- заявил источник. К чему это общение приведет в этот раз, покажет время, но Хадид не раз доказывала, что испытывает к The Weeknd искренние чувства и не готова к новому роману, если это не очередной роман с ним.

Белла Хадид и The WeekndОтношения Беллы Хадид и The Weeknd завязались в апреле 2015 года, когда Хадид пригласили принять участие в работе над оформлением альбома The Weeknd – Beauty Behind the Madness. В декабре 2015 года пара делала перерыв в отношениях, но вскоре вновь воссоединилась. Второй раз пара распалась осенью 2016-го, после чего Абель закрутил роман с Селеной Гомес. Белла с тех пор в отношениях замечена не была, всячески отрицая романы, которые ей приписывали СМИ. Однако роман Аделя с Селеной долго не продлился: после года отношений пара приняла решение разойтись и уже буквально через пару дней после объявления этой новости Селену застали за поцелуями с экс-бойфрендом Джастином Бибером. О возобновлении романа Беллы и The Weeknd заговорили в апреле 2018 года, когда пара была замечена на фестивале Coachella, потом знаменитости целовались на одной из вечеринок в Каннах.

Белла Хадид и The Weeknd



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