Том Круз строит в Англии защищенную от COVID-19 деревню для возобновления съемок нового фильма “Миссия невыполнима”

03.06.2020, 11:21, Разное

Из-за пандемии коронавируса были поставлены на паузу все мировые кинопроекты: в новых условиях проводить съемки с большой численностью рабочей группы невозможно… но только не для Тома Круза. Как известно, до прихода в нашу жизнь COVID-19 актер снимался в седьмой части франшизы “Миссия невыполнима”, причем доля работы должна была пройти в Венеции, но все отменилось из-за введенного карантина и было перенесено в Великобританию. Там съемки велись до конца марта, и снова в них вмешался локдаун – производство было окончательно приостановлено на неопределенный срок. Круз с таким положением дел мириться отказался и, по данным The Sun, решил построить временную деревню на заброшенной территории, ранее принадлежащей британским ВВС, в графстве Оксфордшир, в которой будут приняты все меры во избежание заражения новым вирусом.

Том Круз в фильме “Миссия невыполнима: Последствия”В частности, Том Круз закупил VIP-трейлеры Winnebago для каждого члена съемочной группы. Таким образом режиссер, операторы, актеры и другие работники команды будут изолированы на безопасной территории и избавлены от необходимости выезжать за ее пределы для того, чтобы где-то переночевать. Перед тем как оказаться на этой территории каждый должен будет сделать соответствующие тесты на вирус. Источник The Sun добавил, что такое решение обойдется продюсерам гораздо дороже, чем если бы все проживали в отеле, но Том Круз взял расходы полностью на себя: “Он никогда не скупится на подобные жесты и делает все лучше многих”.

Производство фильма и так было отложено уже на большой срок и нет никаких намеков на то, что ситуация в ближайшее время изменится к лучшему. Так что это решение – попытка дать еще один старт проекту, но в безопасных условиях, – отметил инсайдер.

Том Круз в фильме “Миссия невыполнима: Племя изгоев”

Том Круз в фильме “Миссия невыполнима: Последствия”

Картина режиссера Кристофера Маккуори с Томом Крузом и Ребеккой Фергюсон в главных ролях должна была выйти на большие экраны 23 июля 2021 года, но позже премьеру перенесли на ноябрь. Действие фильма будет происходить после событий, рассказанных в фильме “Миссия невыполнима: Последствия”. В нем также примут участие Николас Холт, Хейли Этвелл и Пом Клементьефф.

Предыдущая, шестая часть увидела свет летом 2018 года. Для картины под названием “Миссия невыполнима: Последствия” (Mission: Impossible – Fallout) Том Круз, не прибегая к помощи дублеров, самостоятельно исполнил даже самые сложные трюки. Смотрите, как он исполнил затяжной прыжок с высоты 7620 метров c парашютом способом HALO (High Altitude Low Open) и стал первым среди коллег, решившихся на этот рискованный подвиг на камеру. Также спустя 32 года он повторил свои трюки и на съемках сиквела фильма “Лучший стрелок”.