Учёные выяснили, как можно «выключить» развитие рака

03.06.2020, 11:17, Разное

Учёные из Медицинской школы Тулейнского университета нашли ген, провоцирующий стремительное развитие рака груди. Во время его изучения они выяснили, как можно «выключить» развитие данного заболевания.

Исследователи обнаружили пару генов: TRAF3IP2 и Rab27a. Они, как оказалось, фигурируют в процессе секреции веществ, которые могут провоцировать возникновение опухолей. Тем не менее, в случае подавления экспрессии любого из этих генов, отмечается уменьшение роста опухоли и метастазирования.

Так, выключение Rab27a поспособствовало прерыванию роста опухоли. При этом раковые клетки продолжали попадать в другие части тела. Остановить миграцию помогло отключение гена TRAF3IP2. Кроме того, это позволило уменьшить имеющиеся опухали до таких размеров, которые нельзя обнаружить.

Детальный отчёт о проделанной работе был обнародован в журнале Scientific Reports.

Стоит отметить, что результаты исследований на животных оказались впечатляющими. Исходя из этого научные работники планируют провести клинические испытания.