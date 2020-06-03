Сторонники Навального нарушили закон об обработке персональных данных

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03.06.2020, 11:16, Новости дня

Сторонники блогера Алексея Навального из так называемого «Альянса врачей» запустили на своем сайте интерактивную карту для жалоб медицинских работников и пациентов. При этом на портале отсутствует раздел с политикой конфиденциальности, что является нарушением законодательства об обработке персональных данных.

На своем сайте организация предложила размещать жалобы на недостаток средств защиты, отсутствие надбавок за работу с больными коронавирусом, отсутствие тестирования медработников на COVID-19 и гибель медработников. При этом пациентам и медицинским работникам предлагается заполнить форму обратной связи, указав адрес электронной почты и адрес медицинского учреждения. Однако в опроснике отсутствует раздел с политикой конфиденциальности, что является прямым нарушением законодательства об обработке персональных данных, информирует телеграм-канал «Фонд бабла с коррупцией».

«В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» оператор персональных данных обязан опубликовать или иным образом обеспечить доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, а также к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. Опубликованная на сайте оферта таковым документом не является», – напоминают авторы канала.

Они также отмечают, что за нарушение этого положения предусматривается штраф в 30 тыс. рублей.



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