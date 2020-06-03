Расследование уголовных дел создателя паблика «Омбудсмен полиции» передали СК

03.06.2020, 11:16, Новости дня

Уголовные дела в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова переданы в Главное следственное управление СК по Москве, сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий его интересы.

«По словам следователя, четыре дела Воронцова переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего проведения предварительного расследования в ГСУ СК РФ по Москве», – цитирует ТАСС Бадамшина.

Напомним, в отношении Воронцова возбуждены четыре уголовных дела, два из них – за вымогательство.

7 мая московские правоохранители задержали Воронцова по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей, угрожая опубликовать его интимное фото. Как заявили в полиции, снимки были опубликованы в Сети – в частности, в паблике Воронцова. В связи с чем 28 мая было возбуждено третье уголовное дело – о распространении порнографии. Информация по четвертому делу уточняется. Тверской суд Москвы направил Воронцова под арест.