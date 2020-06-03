 

Мнение: Засада под Гарьяном

03.06.2020, 11:12, Разное

Бодрое видео из под Гарьяна, где силы ПНС Ливии организовали засаду на несколько тачанок Хафтара.

Наступление ЛНА на Гарьян https://colonelcassad.livejournal.com/5914604.html к вечеру вчерашнего дня застопорилось к югу от города.
В южном Триполи войска ПНС Ливии и турецкие боевики потеснили войска Хафтара, которые сдали важную развязку и несколько десятков домов.
Стороны интенсивно применяют ударные дроны + у Хафтара еще авиация серьезно отрабатывает.

Источник: Colonel Cassad



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