Мнение: Засада под Гарьяном

03.06.2020, 11:12, Разное

Бодрое видео из под Гарьяна, где силы ПНС Ливии организовали засаду на несколько тачанок Хафтара.

Наступление ЛНА на Гарьян https://colonelcassad.livejournal.com/5914604.html к вечеру вчерашнего дня застопорилось к югу от города.

В южном Триполи войска ПНС Ливии и турецкие боевики потеснили войска Хафтара, которые сдали важную развязку и несколько десятков домов.

Стороны интенсивно применяют ударные дроны + у Хафтара еще авиация серьезно отрабатывает.