Мнение: Столкновения

03.06.2020, 11:10, Разное

Беспорядки в Штатах начинают приобретать некоторые черты проектности. Это вообще фишка американского способа управления – умение встраиваться в события. Вы создаете условия, а затем просто ждете, когда что-либо случится или провоцируете, если ждать некогда. После чего начинаете запускать рамочные сценарии, причем, как водится, всегда есть "план А", "план Б" и далее. Причем никакой особой конспирологии – американцы просто умеют выстраивать пространства решений и работать с ними.

В "демократических" штатах власти упорно проводят вполне суицидальную политику – не поддерживают, но и не особо гасят спонтанные бунты и погромы. В дежурном режиме полиция вяло реагирует, но во многих местах власти категорически не вводят Нацгвардию для поддержания порядка, или Нацгвардия ведет себя нерешительно и индифферентно. Власти штатов практически устраняются, а призывы Трампа попросту игнорируют. Там вам не здесь, и штаты имеют реальную независимость в принятии решений, в том числе и по реагированию на чрезвычайные ситуации. Трамп может вмешаться, если объявит национальный уровень ЧС, но похоже, что именно этого от него и ждут. После того, как в ситуацию вмешаются федеральные власти, возможно, что события пойдут по еще более жесткому сценарию и с уже прямыми провокациями, целью которых будет переключение недовольства и сопротивления сторонников демпартии с погромщиков на федералов.

Демократы вполне готовы к гражданскому столкновению, а возможно, и к какой-то версии гражданской войны, благо депрессивных регионов, которых не жалко, в Америке пруд пруди – один "Ржавый пояс" чего стоит. Именно в этих регионах такая война и будет проходить, так что никто ее особо и не боится. Логика демократов неудивительна – они не могут позволить Трампу избраться повторно, так как это будет означать очень серьезные проблемы для них и тех проектов, которые они продвигают. В обстановке острого кризиса власть – очень важный ресурс, а 4 года – очень большой срок, в течение которого тот, у кого в руках власть, вполне может создать необратимые последствия для конкурирующих проектов. Во время кризисов и катастроф темп определяет всё, а управляет темпом, конечно же, власть.

Поэтому демократы вынуждены идти ва-банк, и откровенно говоря, небольшая гражданская война даже в лайт-сценарии может стать вполне себе решением. А учитывая американские способности в управлении, плохое решение они могут развернуть и в хорошее. Хорошее для своих целей, понятно, не для людей.

Пока погромы продолжаются, хотя похоже, что начинают постепенно "выгорать". Да и жители начинают браться за оружие, создавать точки и очаги сопротивления погромщикам. Уже стала известна история про русский ресторан, где выходец из России сообщил, что будет защищать свою собственность до конца. И, кстати, пока вполне успешно защищает. В самом что ни на есть логове демократов – Нью-Йорке. Конечно, его тут же назвали "русской мафией", но пример вполне показательный – еще неделя бездействия властей штатов, и даже в самых демократических из них население само начнет зачищать погромы. Или по крайней мере, в значительной степени угомонять их.

Такой сценарий для демократов не очень, так как у них вполне очевидная проблема – хотя Байден и опережает Трампа в процентах, но у Трампа очень сплоченный электорат, и нынешние события еще сильнее его сплотят. У Байдена ситуация обратная – есть риск, что на избирательные участки придет меньше, чем у республиканцев. А если еще демпартия и "ее" губернаторы в ходе нынешних беспорядков просядут в симпатиях у населения, то проблема может стать нешуточной.

У демократов очень немного времени, чтобы использовать выгорающие погромы. Они, конечно, очень неглупы (демократы, конечно, не погромщики), но фактор времени сейчас начинает играть против них, а потому возможны какие-то шаги и ходы на обострение.