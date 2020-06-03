В продолжении «Бэтвумен» Соня Девиль может заменить Руби Роуз

03.06.2020, 11:09, Разное

Популярный сериал «Бэтвумен» продолжится без Руби Роуз. Заменить актрису может начинающая звезда женского реслинга Соня Девиль.

Уход Роуз объясняется либо личными причинами, либо затянутостью экранизации комикса. Также известно, что девушка ранее получила травму на съемочной площадке. Чтобы уделять время и другим картинам, звезда «Мстителей» решила отказаться от продолжения «Бэтвумен».

Телесериал о супергероях, снятый Кэролайн Дрис и Грег Берланти, является пятым проектом Вселенной Стрелы. Основой «Бэтвумен» послужили комиксы о Бэтмене, ставшие уже классикой, и ранее неоднократно реализованные во многих кино- и теле-проектах.

О новом кандидате на главную роль сообщают СМИ, отмечая при этом, что ранее в кино или в телепроектах Соня Девиль не снималась. Однако, по предположениям журналистов, это не станет препятствием для появления звезды реслинга на экране.