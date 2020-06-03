ЕС против возвращения России в «Большую семерку»

03.06.2020, 11:00, Новости дня

Европейский Союз отверг любые предложения расширить «Большую семерку» за счет России и предупредил Вашингтон, что он не может изменять правила группы самостоятельно.

В субботу президент США Дональд Трамп назвал «Большую семерку» «очень устаревшей группой стран», заявив, что он пригласит лидеров Австралии, России, Южной Кореи и Индии на саммит, который теперь отложен до сентября.

ЕС рассматривает «семерку» как жизненно важную многостороннюю структуру, в которую председательствующая страна не может вносить постоянные изменения, заявил во вторник представитель ЕС.

В настоящее время председателем группы являются США.

«Участие России в "Большой восьмерке" приостановлено до тех пор, пока Россия не изменит свой курс, и сложившаяся обстановка не позволит "Большой восьмерке" вновь провести содержательную дискуссию. Сейчас этого нет», – заявил представитель ЕС.

Россию исключили из «Большой восьмерки» в 2014 году, при президенте США Бараке Обаме, после того как Москва аннексировала украинский Крым.