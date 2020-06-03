 

Прогноз: экономическая активность в США сократится почти на 53 процента во втором квартале

03.06.2020, 11:00, Новости дня

Экономическая активность в США во втором квартале сократится больше чем наполовину.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного по заказу Федерального резервного банка Атланты.

Модель GDPNow показывает снижение на 52,8 процента после получения данных о том, что производство в США устойчиво падает, и это будет оказывать давление на инвестиции и потребление.

Данные Института управления поставками показали, что только 43,1 процента компаний видели возможности для расширения работы в мае.

Экстраполируя эти данные, Федеральный резервный банк Атланты ожидает, что расходы на личное потребление, которые составляют 68 процентов ВВП страны, снизятся на 58,1 процента во втором квартале.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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