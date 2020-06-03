Скандалы: Александр Хомяков растратился на миллиард

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03.06.2020, 10:54, Разное

Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск бывшего руководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт»

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере. По словам Морозовой, 2 апреля его объявили в международный розыск. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере) было возбуждено в 2018 году, уточнила она «Интерфаксу». Хомякову предъявили обвинение по двум эпизодам. Источник агентства заявил, что обвинения связаны с присвоением и растратой средств компании. Предварительный ущерб от его действий оценили в более чем 1 млрд руб. Такую же сумму ущерба назвал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Адвокат Хомякова Галина Токунова заявила ТАСС, что ее подзащитный не признает вину в растрате более 1 млрд руб. По ее словам, следствие не предоставило достаточных доказательств причастности Хомякова к инкриминируемым преступлениям, а также того, что он может скрыться от суда и помешать расследованию.

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

«Мой подзащитный не уведомлялся о необходимости явки в следственные либо судебные органы: ни почтовых уведомлений, ни курьерских; а для объявления международного розыска и последующего заочного ареста это существенно», — заявила Токунова.

Она также добавила, что решение суда уже обжаловано.

Как сообщили РБК в ЛУКОЙЛе, Александр Хомяков не работает в компании с весны 2019 года.

«ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» входит в группу компаний ЛУКОЙЛа. Согласно информации на сайте ЛУКОЙЛа, дочернее предприятие занимается сбытом нефтепродуктов.

Наталия Анисимова, Маргарита Алехина, Людмила Подобедова



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