Скандалы: Белорусский выборный фронт

03.06.2020, 10:54, Разное

В Минске арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?

Еще недавно казалось, что главная интрига предстоящих в этом году президентских выборов в Белоруссии — это процент голосов, отданных за действующего главу государства Александра Лукашенко. Он вновь участвует в выборах (уже в шестой раз), хотя еще год назад заявлял, будто «наелся» президентства. Впрочем, аппетит приходит во время еды, и когда в республике официально объявили старт избирательной кампании, Лукашенко объявил о своем участии. И не он один. Десятки человек изъявили желание избираться, больше дюжины уже готовятся зарегистрироваться в качестве кандидатов, в регионах небывалый подъем политической активности, уже открыт счет политическим жертвам этой кампании. Среди конкурентов Лукашенко много новых лиц, причем некоторые из них еще недавно занимали высокие государственные посты, но теперь решили побороться с системой. Кто намерен бросить вызов президенту Белоруссии и каковы их шансы — выяснила «Лента.ру».

Поднялся шум

Официально подготовка к выборам началась в Белоруссии 8 мая. Первое время казалось, что президент Лукашенко не уделяет особого внимания избирательной кампании. Он заявлял, что сосредоточен на текущих хозяйственных вопросах, а по поводу выборов не беспокоится, мол, все равно нет достойных конкурентов.

Сами выборы пройдут 9 августа. Глава ЦИК Лидия Ермошина объяснила выбор даты тем, что по конституции республики второй тур должен состояться до конца лета. Это делает невозможным проведение выборов 23 и 30 августа. Дата 16 августа не подходит, так как 30 числа должны пройти школьные торжества по поводу начала нового учебного года, которые, по мнению Ермошиной, сложно совместить с выборами.

До 15 мая вероятные кандидаты должны были зарегистрировать свои инициативные группы в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Заявки подали аж 55 человек, на следующий этап вышли только 15. Теперь они приступили к сбору подписей. Он продлится до 19 июня. Окончательный список кандидатов ЦИК определит только 14 июля после долгой проверки, изучения и, возможно, оспаривания результатов сбора подписей.

Сбор подписей вызвал у белорусов огромный интерес, в регионе начали собираться многотысячные очереди — при этом соблюдая социальную дистанцию и не забывая о средствах защиты от пандемии коронавируса, которыми пренебрегают Лукашенко и чиновники. Не обошлось и без митингов — например, в Бресте люди начали выходить на антиправительственные протесты еще в апреле: то против строительства аккумуляторного завода, то против действий властей в период пандемии.

Атмосфера предвыборной президентской кампании резко изменилась. «Честно говоря, думала, что эти выборы будут вялыми. Не потому что случилась эпидемия, как и везде в мире. Потому что, когда был политический сезон, наши политики вели себя совсем неактивно», — призналась глава ЦИК, имея в виду парламентские выборы, которые прошли практически без волнений.

Лукашенко на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком неожиданно разразился речью о желании отдельных «ветродуев» устроить «майданчики» в преддверии дня голосования. Конкретных фамилий он не назвал, однако, о ком идет речь, догадаться несложно.

Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам. Тем более изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю

Александр Лукашенко

о протестах в поддержку своих оппонентов

29 мая в Гродно внезапно задержали блогера Сергея Тихановского, который считался одним из самых перспективных кандидатов, но был вынужден уступить место своей жене Светлане. Все произошло на масштабной акции в ее поддержку по сбору подписей. Правоохранители сразу же сообщили о возбуждении уголовного дела. Блогера и нескольких его сторонников обвиняют в применении насилия к сотрудникам милиции, что может вылиться в тюремный срок до шести лет.

Сторонники Тихановского заявляют о провокации. Во время пикета к блогеру подошла женщина, которую позже идентифицировали как жительницу Минска. Она хватала его за одежду, а позже подозвала милиционеров. Правоохранители попытались задержать блогера, один из милиционеров упал, после чего сразу же появился ОМОН.

Народный блогер

Политические взгляды Сергея Тихановского известны широкой публике давно. Он ведет блог «Страна для жизни», на который подписано более 180 тысяч человек. Кроме того, у него есть «Студия компас», занимающаяся производством видеороликов и музыкальных клипов.

В блоге «Страна для жизни» Тихановский показывает успешные истории предпринимателей и простых граждан, которые делятся своим мнением о том, что нужно изменить в государстве, чтобы создать «страну для жизни». Блогер выходит и в офлайн. Во время одного из стримов он собрал 1600 долларов, на которые арендовал автодом для тура по стране. Он общался с простыми людьми, предпринимателями и местными политиками.

Блогер так и не сформулировал четкую политическую программу. Но ему удалось «оседлать» запрос на перемены, существующий в белорусском обществе, причем не только в столичном Минске, но и в провинции. Люди ценят его блог за откровенные сюжеты о коррупции, тотальной и неоспоримой власти чиновников и других социальных проблемах, которые официальные СМИ никогда не поднимают. Сам Тихановский не причисляет себя к каким-либо оппозиционным движениям и объявил своей целью возвращение народу права выбора.

Политической жизни вообще никакой нет в стране. Честных судов нет, сменяемости власти нет. Местного самоуправления нет. Ничего нет. Есть только диктатура Лукашенко. Белорусы от этого устали и выражают свой протест. А я озвучиваю их мнение

Сергей Тихановский

в интервью RTVI

Стоит ли говорить, что проблемы у популярного претендента на пост президента начались уже на этапе регистрации. 15 мая ЦИК отказал ему в регистрации, сославшись на неправильное оформление документов — отсутствие подписи в заявлении. Тихановский не смог поставить ее, так как отбывает административный арест за акцию протеста против интеграции с Россией. Митинг прошел еще в декабре 2019 года, однако задержали блогера только 6 мая 2020-го и посадили под арест на 15 суток.

Тихановский пообещал оспорить отказ регистрации в ЦИК, однако подчеркнул, что не особенно верит в успех. Сейчас его команда пытается зарегистрировать в качестве кандидата жену блогера Светлану. А он сам возглавил инициативную группу по ее выдвижению после того, как вышел на свободу 21 мая. Блогер признавался, что даже не ожидал такой большой поддержки. По его данным, очереди желающих отдать ему подпись растягиваются чуть ли не на километр.

29 мая его снова посадили за решетку. Но все выходные в Белоруссии продолжался сбор подписей за выдвижение Светланы Тихановской, в поддержку ее мужа высказались и другие кандидаты в президенты, блогера признали политическим заключенным. Только в Гомеле люди выстроились в очереди к сборщикам подписей в поддержку выдвижения супруги блогера. По подсчетам ее команды, оставить подписи пришло более пяти тысяч человек.

В «заказе» провокации никто из сочувствующих не сомневается. За несколько часов до задержания Тихановского Лукашенко выступал на тракторном заводе в Минске. По традиции, критика белорусского лидера не содержала имен, однако он однозначно имел в виду чету Тихановских. Президент рассказал про «одного шелудивого, иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах», предупредив, что ему стоит быть поаккуратнее с милицией. Также президент поделился мнением, что женщине никогда не стать президентом Белоруссии, и Тихановский, мол, должен сам это понимать.

У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по конституции президент обладает сильной властью

Александр Лукашенко

о выдвижении супруги Сергея Тихановского вместо самого блогера

Дальнейшая судьба уголовного дела против Тихановского зависит от множества факторов. Однако события последних дней показывают, что власти отнеслись к угрозе массового несистемного оппозиционного движения очень серьезно.

Дипломат и технократ

Даже без Тихановского избирательная кампания не будет скучной. О своем выдвижении объявил человек из системы — профессиональный дипломат, бывший глава Парка высоких технологий и помощник президента по науке и технологиям Валерий Цепкало. В околовластных структурах он работал до 2017 года, а после пропал из информационного поля. Однако после объявления даты выборов он практически сразу же заявил о желании побороться за высший пост.

Цепкало получил степень кандидата юридических наук в МГИМО, который ранее окончил с отличием. В 1994 году он был одним из руководителей предвыборного штаба Лукашенко во время его первой избирательной кампании. После победы Лукашенко карьера Цепкало резко пошла в гору. Уже в 29 лет он уже становится первым замминистра иностранных дел Белоруссии, в 32 года — помощником белорусского посла в США и Мексике.

Собственно, после посещения Креминиевой долины во время работы в США Цепкало и увлекся высокими технологиями, поставив себе задачу создать такой же центр в Белоруссии. В 2004 году он инициировал создание проекта Парка высоких технологий (ПВТ), который открылся спустя год. ПВТ смог дать старт множеству белорусских IT-проектов, таких как World of Tanks, Maps.me, Viber. За 12 лет работы Цепкало в ПВТ количество резидентов Парка достигло 237, а годовой оборот превысил миллиард долларов. 2 марта 2017 года Лукашенко неожиданно уволил Цепкало, заменив его на Всеволода Янчевского, ранее курировавшего идеологический отдел администрации президента. Сам Цепкало покинул Белоруссию, работал в Малайзии и Сингапуре, консультировал правительство Узбекистана.

Самой большой угрозой для нас стали не военная мощь НАТО или России. Самая большая угроза для Белоруссии — это неэффективная экономика, архаичная система управления, бедность

Валерий Цепкало

обращение к избирателям в Facebook

В своем объявлении о начале борьбы за пост президента Цепкало раскритиковал существующий в Белоруссии режим, назвав его «изжившей себя схемой управления, при которой весь народ каждый день смотрит на настроение одного человека». При этом он отказался идентифицировать себя с оппозицией, формируя, скорее, образ кандидата-технократа, идущего с позитивной повесткой и желающего привнести в государственную власть передовые практики из IT-бизнеса.

В ходе своей первой пресс-конференции Цепкало заявил, что является сторонником интеграции между Россией и Белоруссией. Более того, он подчеркнул, что не видит между белорусами, русскими и украинцами принципиальной разницы, а в случае победы на выборах будет сохранять статус русского языка в стране.

Банкир и меценат

Чуть позже о выдвижении на президентские выборы заявил еще один неожиданный кандидат: Виктор Бабарико, бывший руководитель правления «Белгазпромбанка». Бабарико — коренной житель Минска, обладатель двух высших образований («теоретическая механика» и «организация внешнэкономической деятельности»), имеет степень магистра экономики. В 1995 году он начал карьеру в «Белгазпромбанке» и уже через пять лет вошел в состав правления.

Помимо этого, Бабарико активно занимался меценатской деятельностью, поддерживая проекты в сфере культуры. Он даже получал награды от ЮНЕСКО и Министерства культуры Белоруссии. По его инициативе в коллекцию «Белгазпромбанка» приобретались картины, книги Франциска Скорины и Симеона Полоцкого.

В последние годы он так же, как и Цепкало, активно критиковал белорусскую систему управления. По его мнению, в республике сложилась «система выученной беспомощности». Авторитарный стиль власти якобы подавил все низовые инициативы белорусов, и те привыкли, что кто-то будет думать за них.

Государство стремится сохранить то, что у нас было. Сохранить — это значит застой. А это смерть для экономики. Ожидания, когда мы думали, что все-таки пойдем за цивилизованным человечеством, куда нам сказали не ходить, к сожалению, не подтвердились

Виктор Бабарико

в интервью газете «Салiдарнасцi»

Накануне выдвижения Бабарико уволился из «Белгазпромбанка» по собственному желанию. В своих социальных сетях он пишет, что прекрасно понимает «правила игры» и на победу особо не рассчитывает, намекнув на возможные фальсификации.

Бабарико тоже позиционирует себя как технократ, выстроивший в «Белгазпромбанке» эффективные системы управления. Он не критикует лично Лукашенко, не высказывает четкой однозначной позиции по вопросу интеграции с Россией, лишь по касательной затрагивает тему возрождения белорусской культуры и продвижения языка. Но его действия говорят о том, что экономист все же симпатизирует националистически настроенной части общества — он финансировал ряд подобных культурных проектов, в том числе белорусскоязычное издание собрания сочинений Светланы Алексиевич.

Фермер и запасной вариант

Еще один несистемный кандидат — Юрий Ганцевич. Он фермер из Гомельской области, живет в селе, разводит коз, коров и овец. Известность Ганцевич получил осенью 2019 года, когда пытался выдвинуться в белорусский парламент. Избраться не удалось, однако кампания людям запомнилась. Он устраивал пикеты на тракторе вместе со своими животными, заявляя, что лучшая агитационная листовка — это корова.

Ганцевич также ведет блог. На своем YouTube-канале он рассказывает о проблемах сельскохозяйственной сферы, регулярно критикует чиновников и бюрократию. Фермер заявил, что идет на выборы по зову простых белорусов, которые не верят остальным кандидатам. Конкретной программы у него нет.

В своем обращении к избирателям он требует вернуть «украденную конституцию», обещает бороться за честные выборы, местное самоуправление и против чиновничьего произвола. Также он прямо заявил, что готов работать в одной команде с Тихановским и будет его «запасным вариантом», если не зарегистрируют ни блогера, ни его супругу.

Иду, потому что чиновники нас не слышат. Возможно, я бы занимался другим делом в этот период, но поскольку мне не выделяют землю, не дают развиваться, у меня есть свободное время поучаствовать в выборах

Юрий Ганцевич

из обращения к избирателям на YouTube

В пользу Ганцевича играет еще то, что сельское хозяйство составляет важную часть белорусской экономики. В аграрном секторе занято около полумиллиона человек, а на проблемы АПК постоянно обращает внимание и сам Лукашенко. В частности, можно вспомнить историю с «коровьим Освенцимом» начала 2019 года, когда проблемное состояние одного из совхозов вызвало волну кадровых перестановок, включая отставки в правительстве.

При этом Лукашенко отказался предоставлять аграриям поддержку на фоне пандемии коронавируса, как и другим производителям из регионов. Президент заявил, что выделить субсидии экономике — значит, просто похоронить деньги. Он посоветовал работать над открытием новых рынков сбыта, если действующие контракты срываются из-за закрытых границ. Жесткость и требовательность белорусского лидера к производству при отсутствии внимания к его реальным проблемам может заставить занятых в сельском хозяйстве белорусов обратить свое внимание на оппозицию.

Старая оппозиция

Из «старой гвардии» белорусской оппозиции, пожалуй, самым интересным кандидатом является Анна Канопацкая. Ее отец — первый белорусский долларовый миллиардер. В 2016 году она оказалась одним из двух оппозиционных кандидатов, которые смогли избраться в парламент. Долгое время Канопацкая была членом «Объединенной гражданской партии», однако вышла из политической силы уже в бытность депутатом парламента. На эти выборы она идет сама, без привязки к какой-либо структуре.

Канопацкая известна своей проевропейской и националистической риторикой. Во время работы в парламенте она входила в Постоянную комиссию по экономической политике, отвечала за контакты с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Впрочем, радикальной критики Лукашенко она не допускает. Даже пообещала, что в случае своего недопуска на выборы она ни в коем случае не будет призывать своих сторонников к уличным протестам.

Власти сегодня, говоря о «процветающей Беларуси», забывают: основой этого расцвета является человек, гражданин. Сегодняшние власти пропагандируют страну, забывая об отдельном человеке, который, кстати, представляет ценность для этой же власти

Анна Канопацкая

из интервью «Белстату»

Что касается системной белорусской оппозиции, то она попыталась усилиться перед президентскими выборами после полного провала парламентских в 2019 году. Лидеры всех движений — «Белорусской социал-демократической партии (Грамада)», «Партии БНФ», «Объединенной гражданской партии», «Белорусской христианской демократии» и движения «За Свободу» — в январе договорились выдвинуть единого кандидата. Но разногласия преодолеть не удалось, и затея провалилась. Часть кандидатов пошла регистрироваться на выборы самостоятельно, а остальные призвали к бойкоту.

Лидер Либерально-демократической партии Белоруссии (ЛДПБ) Олег Гайдукевич, называющий себя «конструктивной оппозицией», и вовсе снялся с выборов, причем в пользу Лукашенко. Он объяснил, что голосование должно объединять страну, а не разъединять ее. В качестве единственного здорового кандидата он увидел действующего президента, а потому принял решение поддержать его.

Это только начало

Следующим этапом борьбы за пост президента Белоруссии станет регистрация кандидатов. Любого из возможных претендентов на пост президента могут отсеять на этапе долгой проверки подписей. Однако очевидно, что выборы уже не удастся провести по проверенному сценарию образца 1996 года, когда главный оппозиционный кандидат представляет некий «западный», «проевропейский вектор», а белорусский лидер выступает гарантом стабильности и теплых отношений с Россией.

Теперь оппонировать Лукашенко будут люди его же системы, а охлаждение отношений с Россией на фоне переговоров по интеграции и рост сотрудничества с ЕС не позволят огульно обвинять главного конкурента в работе на условный враждебный Запад

Кроме того, активизация диалога с ЕС и долгожданное послабление визового режима, которое прошло практически незамеченным на фоне пандемии, связывает руки в использовании административного ресурса. Если Лукашенко начнет снимать с выборов самых рейтинговых кандидатов и активно разгонять протесты против этого, то это вызовет напряжение в отношениях с Брюсселем. Раньше это не сильно волновало Минск, так как основным партнером республики была Москва, но в рамках провозглашенной политики «многовекторности» такой подход уже не сработает.

Инициативы власти по белорусизации и «защите суверенитета» от восточного соседа и «навязанной» им интеграции вызвали одобрение в стане националистов, самых яростных противников Лукашенко, которые могли бы стать ядром уличных протестов. Однако теперь у них куда меньше поводов не любить белорусского лидера, который сам начинает выполнять пункты их программы и поддерживать инициативы националистов в культурной сфере. Кроме того, националисты составляют все же меньшинство населения страны. А большая часть не одобряет политических конфликтов или вовсе считает, что добрые отношения с Россией надо сохранять.

Даже если ни Цепкало, ни Бабарико, ни Тихановский не победят на выборах, они с высокой долей вероятности могут стать новыми лицами белорусской оппозиции. Запрос на новые лица в республике, безусловно, есть. Для Лукашенко куда безопаснее оставить в качестве этих новых лиц людей из существующего истеблишмента, чтобы не сорвались планы по транзиту власти. Так что ему придется искать сложный баланс между тем, как бы не вызвать раздражение Запада использованием административного ресурса, и в то же время не показать своей слабости внутриэлитным группировкам. А то вдруг они захотят замены Лукашенко на кого-нибудь из числа тех же «новых лиц».

Дмитрий Плотников