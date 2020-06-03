 

Deutschlandfunk – пример SpaceX показал — Европе нужно прорубить своё «окно» в космос

03.06.2020, 10:54, Новости дня

Успешный полёт корабля Crew Dragon к МКС должен стать уроком для Европы, считает Deutschlandfunk. По мнению издания, европейским странам нужно подключиться к космической гонке и получить свой собственный доступ в космос: осталось лишь поверить в собственные силы.


Reuters

Успешное прибытие корабля Crew Dragon на МКС стало знаком того, что 9 долгих лет, когда американские астронавты могли летать в космос только с помощью российских ракет, подошли к концу, пишет Deutschlandfunk. Теперь американцы снова могут отправляться в космос со своей территории.

Почти ровно шесть лет назад глава компании SpaceX Илон Маск с большой помпой презентовал космический аппарат Dragon. Как отмечает издание, с той поры Маску, который, как считают многие, превращает в золото всё, к чему прикасается, пришлось выучить несколько трудных уроков. МКС находится на высоте всего 400 км, однако путешествие туда куда сложнее, чем поездка на такую же дистанцию на электромобиле.

Состоявшийся в минувшую субботу полёт был началом эры коммерческих космических путешествий, пишет Deutschlandfunk. Что же касается NASA, то она будет концентрироваться на глобальных космических целях, таких как возвращение на Луну. Совместно с Европейским космическим агентством (ESA) в NASA создают космический аппарат Orion, который должен будет через три года доставить астронавтов на Луну. Как отмечает издание, в данном вопросе NASA не доверяет частным компаниям, несмотря на то что Илон Маск уже продавал билеты для путешествия к спутнику Земли. Отмечается, что в шумихе вокруг полёта Crew Dragon осталось незамеченным очередное неудачное испытание лунного космического аппарата SpaceX.

При этом издание считает, что полёт корабля SpaceX к МКС должен стать уроком для Европы, которой необходимо получить свой доступ в космос. Почему астронавтов в космическое пространство отправляют только США, РФ и с недавних пор Китай? Как отмечает Deutschlandfunk, у Европы тоже есть такая возможность. По мнению издания, Старому Свету необходимо больше верить в собственные силы: на то, на что оказалась способна SpaceX, Европа способна уже давно. 



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