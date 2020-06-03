В Роскачестве рассказали, в каких случаях фрукты и овощи могут быть опасными

03.06.2020, 10:53, Разное

Роскачество сообщило, в каких случаях овощи и фрукты могут быть опасными для здоровья человека. Оказалось, что во время созревания эти продукты нередко содержат токсины.

Специалисты организации отметили: в этот период ядовитые вещества нужны растениям для того, чтобы они успели стать спелыми, и при этом их не смогли повредить или съесть насекомые, а также другие паразиты. В то же время, уровень токсичности обусловлен зрелостью, способом обработки и количеством потребления продукта.

Например, лучше не употреблять в пищу картофель с зелёной кожурой. Такой её цвет говорит о том, что в продукте содержится соланин – токсин, вырабатывающийся с помощью солнечного света. Он может привести к сильному отравлению и даже стать причиной галлюцинаций.

Этот же токсин присутствует в стеблях и листьях томатов. Однако в момент, когда плод созрел, его количество сокращается до минимума, что делает продукт абсолютно безопасным.

В косточках вишни содержится амигдалин. В момент взаимодействия со слюной данное вещество может образовывать цианид. Это касается и косточек абрикоса.

В состав редьки входит гликозид, который в большом количестве может стать причиной боли в печени или головокружения.

Кроме того, лучше не есть косточки яблока, ведь они содержат синильную кислоту.