Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

03.06.2020, 10:53, Новости дня

Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ: ответчиками выступают АО «АС рус медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес ньюс медиа» (газета «Ведомости»).

Информация об этом содержится в картотеке судебных дел. Иск был зарегистрирован 1 июня.

Пресс-секретарь суда Анастасия Игошина сообщила, что иски поданы «по факту распространения спорного текста». Другие подробностей претензий она не озвучила, передает АГН «Москва».

«На данный момент мы видим иск в картотеке суда о защите чести и достоинства. Сам иск в издание не поступал. Исковые требования истца нам пока не известны. Как только они появятся, сможем прокомментировать по существу», – сообщил «Ведомостям» представитель Forbes Дмитрий Озман.

Ранее сообщалось, что богатейшие россияне потеряли с начала года 46 млрд долларов, и только Керимов смог с начала года увеличить свое состояние.