Звезда «Полного затмения», «Гарри Поттера» и «Фарго» сыграет в «Аватаре 2»

03.06.2020, 10:53, Разное

Стали известны подробности подготовки блокбастера «Аватар 2». Одного из на’ви в популярной франшизе сыграет Дэвид Тьюлис, звезда «Гарри Поттера», «Фарго» и «Полного затмения».

О работе над продолжением «Аватара» 57-летний британский актер пояснил в одном из интервью. Картина готовится к выходу уже порядка десяти лет, однако только сейчас стали известны подробности работы над блокбастером. Весь актерский состав первого фильма будет сохранен, однако появятся в нем и новые персонажи. После Люпина в «Гарри Потере» и Лайонса в «Боевом коне» Дэвид Тьюлис воплотит на экране образ одного из представителей инопланетной расы планеты Пандора.

Комментируя предстоящие съемки, артист рассказал, что пока не знает деталей всех сцен картины. Работа над фильмом ведется с использованием справочных дублей, сделанных почти двумя сотнями камер. Со слов Тьюлиса, данный проект стал для него абсолютно новым опытом, отличающимся от всех предыдущих ролей.

За свою 35-летнюю актерскую карьеру он снялся во многих знаковых картинах, таких как «Полное затмение», «Гарри Поттер», «Мальчик в полосатой пижаме» и «Фарго». Новый «Аватар» выйдет в прокат, по заверениям продюсеров, в середине декабря следующего года.