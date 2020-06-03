Число больных COVID-19 в России превысило 430 тысяч человек

03.06.2020, 10:50, Новости дня

По данным на 3 июня, в России зарегистрировали 8536 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число инфицированных достигло 432 277 человек.

Больше всего заболевших в Москве – 1842 человека за последние сутки, Подмосковье – 736, Петербурге – 380. В Свердловской области коронавирусом заразились еще 357 человек, в Нижегородской – 347.

За сутки в России умерли еще 178 пациентов с COVID-19. Всего с начала распространения инфекции в стране скончались 5 215 человек.

Выздоровели в общей сложности 195 957 человек.

В России проведены свыше 11,4 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 274,4 тысячи тестов за последние сутки.

Россия остается на третьем месте в мире по числу заболевших, на втором – Бразилия (555,3 тысячи, еще 28,9 тысячи инфицированных за сутки), на первом – США (1,83 млн, 20,8 тысячи новых пациентов за сутки).