Число больных COVID-19 в России превысило 430 тысяч человек
03.06.2020, 10:50, Новости дня
По данным на 3 июня, в России зарегистрировали 8536 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число инфицированных достигло 432 277 человек.
Больше всего заболевших в Москве – 1842 человека за последние сутки, Подмосковье – 736, Петербурге – 380. В Свердловской области коронавирусом заразились еще 357 человек, в Нижегородской – 347.
За сутки в России умерли еще 178 пациентов с COVID-19. Всего с начала распространения инфекции в стране скончались 5 215 человек.
Выздоровели в общей сложности 195 957 человек.
В России проведены свыше 11,4 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 274,4 тысячи тестов за последние сутки.
Россия остается на третьем месте в мире по числу заболевших, на втором – Бразилия (555,3 тысячи, еще 28,9 тысячи инфицированных за сутки), на первом – США (1,83 млн, 20,8 тысячи новых пациентов за сутки).
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