 

COVID-19: за сутки в России заболели 8 536 человек

03.06.2020, 10:45, Новости дня

За минувшие сутки коронавирусом в РФ заразились почти 8,54 тысячи человек, 178 пациентов с COVID-19 умерли, более 8,9 тысячи выписаны из больниц. Таковы последние данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

У 3,3 тысячи (38,5 процента) вновь выявленных пациентов болезнь протекает бессимптомно.

В Москве за сутки выявлено 1842 новых случаев COVID-19, 61 летальный исход и 3385 выздоровевших.

За весь период эпидемии в РФ зарегистрировано почти 432,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции. За этот период скончались 5,2 тысячи человек, выздоровели почти 196 тысяч.

Россия занимает третье место в мире по числу заболевших. На втором месте располагается Бразилия (555,3 тысячи человек), на первом – США (1,83 миллиона человек).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции как в Москве, так и в РФ в целом остается выше единицы. По рекомендациям Роспотребнадзора, начинать первый этап снятия противовирусных ограничительных мер следует регионам, где этот показатель опускается ниже единицы. При коэффициенте ниже 0,8 можно приступать ко второму этапу.



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