Внешняя жизнь внутреннего хранилища: делаем переносной накопитель из встроенного

03.06.2020, 10:45, Новости дня

Как превратить встроенный компьютерный накопитель во внешний, насколько сложна подобная операция, во сколько она обойдётся и что для этого нужно? На такие вопросы мы пытаемся ответить в этом материалы.

Причины, по которым имеющийся настольный ПК или ноутбук оказывается не у дел, могут быть самые разные, включая и печально-непредсказуемый выход его из строя. Если поломка компьютера не связана со встроенным накопителем, то последнему стоит дать шанс на новую жизнь, например, уже в качестве внешнего хранилища.

Емкие жесткие (HDD) и твердотельные (SSD) диски обычно востребованы для занимающей много места мультимедийной информации. Когда подобные хранилища снабжены еще и универсальным интерфейсом, то их удобно и легко подключать ко многим устройствам, оснащенным портами USB, включая роутеры, “умные” телевизоры, игровые приставки, ну и, разумеется, компьютеры. Причем в последнем случае более предпочтительным интерфейсом будет уже не USB 2.0 с режимом Hi-Speed (480 Мбит/с), а одна из более скоростных версий Super Speed – USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) или USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с). В старой редакции они назывались USB 3.0, или USB 3.1 Gen 1, и USB 3.1 Gen 2, соответственно. Более подробно об этом читайте здесь.

Для начала напомним, что жесткие диски в современных ноутбуках чаще всего выполнены в 2,5-дюймовом форм-факторе (2,5″) с интерфейсом SATA II (3 Гбит/с) или SATA III (6 Гбит/с). В настольных ПК интерфейсы у накопителей обычно те же, но форм-фактор уже 3,5-дюймовый (3,5″).

Что же касается твердотельных дисков, то здесь все немного сложнее. Помимо 2,5-дюймовых SSD с интерфейсом SATA, попадаются еще хранилища в форм-факторе mSATA, подключаемые не кабелем, а непосредственно к разъему на системной плате компьютера.

Внешне и по разъему они напоминают карты расширения mini PCI Express (mini PCIe), но электрически с подобными коннекторами несовместимы.

Больше всего путаницы с накопителями M.2, ранее известными как NGFF (Next Generation Form Factor), которые при одинаковой ширине платы (22 мм) могут иметь разную длину – 30, 42, 60 или 80 мм (обозначения 2230, 2242, 2260 или 2280, соответственно). Но дело, разумеется, не в габаритах, а в конструктивных особенностях печатных разъемов, за которыми кроются более существенные отличия.

Так, пазы под ключи B и M обычно указывают на совместимость диска с SATA, а паз под ключ M служит, как правило, для определения более скоростного интерфейса NVMe PCIe (определяет протоколы доступа к твердотельным накопителям, подключенным по шине PCI Express). Однако соединитель M.2 SATA может поместиться в разъем M.2 PCIe, но работать там не будет, и наоборот. Некоторые системные платы предусматривают два режима, поэтому умеют оперировать как с SSD SATA, так и с SSD NVMe PCIe. Дело в том, что, согласно спецификации М.2, ключ B указывает на поддержку протокола SATA и/или PCIe с ограничением по скорости до PCIe x2. В свою очередь, устройства с ключом M могут поддерживать протокол SATA и/или PCIe с максимальной скоростью PCIe x4. А вот наличие ключей B и M говорит о поддержке протокола SATA и/или PCIe, но с ограничением по скорости до PCIe х2.

Все-таки кажется, что в этом вопросе немного перемудрили. Поэтому перед покупкой кейса для встроенного М.2-накопителя лучше предварительно заглянуть в документацию на компьютер, с которого сняли этот SSD.

Понятно, что первым делом надо определиться, какой тип встроенного накопителя планируется превратить во внешний.

От этого зависит форм-фактор корпуса с выходным интерфейсом USB 3.2 (USB 3.0/USB 3.1), который следует приобрести.

Некоторые производители, в том числе Ugreen, для 2,5- и 3,5-дюймовых накопителей с интерфейсом SATA предлагают универсальные корпуса.

Или вот, например, для 2,5-дюймового диска подойдет симпатичный прозрачный кейс от компании Agestar или Orico, вместе с которым идет кабель USB A SuperSpeed (с синим изолятором) – microUSB B. Покупка такого набора в российском интернет-магазине может обойтись рублей в пятьсот и выше. Менее эффектные корпуса из окрашенного пластика стоят, как правило, дешевле.

Такой комплект сгодится и для 2,5-дюймовых SATA SSD, которые не содержат механических движущихся частей и поэтому считаются надежнее жестких дисков.

В комплекте же с кейсом для 3,5-дюймовых HDD вовсе нелишним будет 12-вольтовый сетевой адаптер (например, на 2 А), который обязательно понадобится для работы такого накопителя. Ведь необходимый ему номинал напряжения 12 В в USB-разъеме попросту отсутствует. Внешние хранилища в 2,5-дюймовом формате, которым на все про все обычно хватает 5 В от разъема USB на устройстве, получаются более мобильными. Напомним, что максимальный ток от 5 В для USB 2.0 – 500 мА, а для USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) – 900 мА. Спецификация USB BC (Battery Charging) допускает соединители USB-A с отдачей по току до 1,5 А.

Например, на некоторых “умных” телевизорах у USB-разъемов можно иной раз увидеть поясняющую надпись типа HDD 5V 1А.

Теперь об особенностях габаритов встроенных накопителей. Дело в том, что в отличие от “равновеликих” 3,5-дюймовых собратьев, 2,5-дюймовые жесткие диски могут отличаться друг от друга толщиной. Именно поэтому на предназначенных для них корпусах обычно указывается на какой размер по высоте они рассчитаны: например, 9,5 мм (обычный), 7 мм (тонкий) или 5 мм (ультратонкий). А вот для “толстяков” (например, высотой 12,5 мм или 15 мм) кейс еще придется поискать.

Если стоимость корпуса с внешним интерфейсом USB 3.0 (3.2 Gen.1) для 2,5-дюймовых дисков обычно ограничивается несколькими сотнями рублей, то ценник на фирменный кейс для M.2 NVMe может превысить пару тысяч рублей, особенно если внешний интерфейс USB 3.2 Gen.2 (10 Гбит/с).

За счет своего многоконтактного печатного разъема 2,5- и 3,5-дюймовые накопители хорошо фиксируются в корпусе.

А вот плата в форм-факторе М.2 предусматривает еще и дополнительное крепежное отверстие для винта. Кстати, SSD-накопители довольно сильно нагреваются во время работы, особенно на операциях записи. По этой причине для них предусматриваются специальные радиаторы, так что ориентироваться только на металлический кейс вовсе необязательно.

Подключить внешний накопитель через соответствующий кабель к USB-порту компьютера или другого устройства (не забыв при этом про 12-вольтовый адаптер для 3,5-дюймовых жестких дисков) не составит труда.

Ну и завершающий штрих. Как правило, воспользоваться всем объемом накопителя для хранения данных даже после форматирования сразу не получается. Поясним это на примере 2,5-дюймового жесткого диска Hitachi 320 ГБ с интерфейсом SATA III, снятого с “убитого” ноутбука Acer.

Для начала запускаем на компьютере системную служебную программу “Управление дисками”, для вызова которой в Windows 10 надо щелкнуть правой клавишей мышки по кнопке “Пуск” и выбрать соответствующую надпись в появившемся списке (альтернативный способ – нажать сочетание клавиш Win+R, а затем ввести команду diskmgmt.msc).

На экране этой программы будут представлены все встроенные и внешние накопители (включая USB-флэшки), подключенные в данный момент к компьютеру. Отсчет физических дисков начинается с нуля, поэтому за “Диск 0” могут следовать другие, если они есть, разумеется. В данном случае это еще один встроенный накопитель “Диск 1”.

После облачения жесткого диска в 2,5-дюймовый кейс и подключения его к компьютеру через порт USB, снова запускаем “Управление дисками”.

Видно, что к имеющимся двум физическим дискам добавился третий – “Диск 2”. Это и есть внешний накопитель на базе Hitachi 320 ГБ.

В общем случае загрузочный диск содержит несколько разделов, включая системный, восстановления, основной или основные (если их несколько). Наш, теперь уже внешний, накопитель был в свое время в ноутбуке Acer единственным физическим диском, а стало быть, загрузочным, поэтому разбит похожим образом. По понятным причинам, для внешнего, но уже не загрузочного диска ненужные теперь служебные разделы только зря занимают место. Чтобы за счет них хоть немного увеличить полезный объем хранилища, воспользуемся утилитой DiskPart, которая требует прав администратора системы. Заметим, что она является мощным, но небезопасным инструментом, поэтому обращаться с ней надо очень аккуратно.

Для ее запуска надо щелкнуть правой клавишей мышки по кнопке “Пуск”, выбрать в выпадающем списке “Выполнить” (или просто использовать комбинацию клавиш Win+R), а затем в появившемся окошке набрать diskpart.

Все общение с DiskPart идет через командную строку. Так, результат команды list disk подтверждает, что внешний 320-гигабатный (298 Гбайт) накопитель система определяет как физический “Диск 2”. Затем инструкция sel disk 2 позволяет сфокусироваться именно на указанном диске, а заключительная команда – clean – очищает его. Здесь главное не ошибиться в выборе порядкового номера физического накопителя.

Теперь нужен еще один запуск “Управление дисками”, после чего появляется всплывающее окно с предложением инициализировать “Диск 2”. Для него рекомендуется выбрать таблицу разделов GPT, которая лучше подходит для современных систем, чем MBR.

Далее левой клавишей мышки выделяем новый внешний диск, а затем, щелкая правой клавишей мышки по выделенному полю, выбираем из контекстного меню “Создать простой том”. В работу вступает одноименный “Мастер”, который и создает простой том, с возможностью выбора его размера, буквы диска и последующего форматирования раздела.

Вот теперь-то вся емкость внешнего накопителя в вашем распоряжении.

Текст:

Вести.Hi-tech